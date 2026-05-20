“Te extrañaremos siempre”: Familia de Yulixa Toloza la despide con doloroso video

Uno de los hechos que ha generado conmoción en el país tuvo que ver con Yulixa Toloza, quien decidió someterse a un procedimiento en el sur de Bogotá, más conocido como lipoláser. Sin embargo, varias de sus amigas reportaron su desaparición y se relevaron algunos videos en los que se evidenciaba el grave estado de salud en el que se encontraba la mujer. A tal punto que videos de cámaras de seguridad mostraron que fue sacada del sitio por dos hombres siendo transportada en un carro.

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Desde aquel momento se encendieron las alarmas de las autoridades con el fin de dar con el paradero de Yulixa, en medio de la preocupación y el dolor su familia dejó claro que deseaba me encontrarla con vida para que así lograra recibir la atención necesaria.

Con el paso de los días su paradero seguía siendo incierto, pues las investigaciones apuntaban a que varios de los implicados habrían huido a Venezuela. Sin embargo, sobre horas de la tarde de este 19 de mayo las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en Apulo, Cundinamarca, dando a conocer posteriormente que se trataba de Yulixa.

Ante el dolor por la noticia han sido pocas las declaraciones por parte de su familia, sin embargo, una de las sobrinas de Toloza compartió un sentido post por medio de las redes sociales asegurando: “Te extrañaremos siempre, tía (…) Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido“, añadiendo así un corto video en el que compartió varios de los momentos especiales que vivió junto a la mujer.

Varios usuarios en las redes sociales entre ellos figuras como Mónica Rodríguez y Melissa Martínez demostraron su tristeza ante este fatídico hecho comentando el mencionado post de la sobrina de Yulixa.

Hasta el momento han sido varias las capturas entre ellas de tres personas quienes se encontraban en Venezuela y ahora se espera que la Fiscalía General de la Nación pida orden de extradición por este crimen.