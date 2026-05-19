¿Se acabó la “libertad” en las patinetas eléctricas en Colombia? Estas son las nuevas reglas

Miles de ciudadanos, en días como este buscan formas alternativas de transportarse por la ciudad.

Día sin carro y sin moto 2023 en Bogotá.

La movilidad urbana en Colombia podría cambiar significativamente para quienes utilizan patinetas eléctricas, scooters y bicicletas eléctricas. El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Transporte, prepara una nueva regulación que busca establecer normas más estrictas para este tipo de vehículos de micromovilidad.

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Según recoge Valora Analitik, el borrador de la propuesta ya contempla nuevas obligaciones relacionadas con seguridad vial, circulación y elementos de protección.

Casco y chaleco serían obligatorios

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que los usuarios de patinetas eléctricas, scooters y algunas bicicletas eléctricas tendrían que utilizar casco y chaleco reflectivo, similar a lo que actualmente ocurre con motociclistas.

De acuerdo con Valora Analitik, el proyecto del Ministerio de Transporte busca reforzar las medidas de protección debido al incremento de accidentes relacionados con estos vehículos en distintas ciudades del país.

La propuesta también contempla restricciones sobre dónde podrán circular estos medios de transporte y bajo qué condiciones técnicas podrán operar.

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¿Qué vehículos entrarían en la regulación?

El borrador diferencia entre varios tipos de vehículos eléctricos ligeros, especialmente aquellos que:

superan ciertas velocidades,

cuentan con motores de mayor potencia,

o son utilizados en vías compartidas con automóviles y motocicletas.

La intención del Gobierno sería establecer criterios más claros sobre cuándo estos dispositivos deben considerarse vehículos de movilidad personal y cuándo pasan a tener exigencias similares a las de motos eléctricas.

¿Por qué surge la propuesta?

El crecimiento de la micromovilidad en Colombia ha sido acelerado durante los últimos años. Cada vez más ciudadanos utilizan scooters, bicicletas eléctricas y patinetas como alternativa frente al tráfico y los altos costos del transporte.

Sin embargo, ese aumento también ha traído nuevos retos para las autoridades:

accidentes viales,

conflictos con peatones,

circulación en andenes,

y falta de regulación clara.

Precisamente, el Ministerio de Transporte busca actualizar las normas para evitar vacíos legales y mejorar la seguridad vial tanto para conductores como para peatones.

Lo que propone MinTransporte

Entre las medidas que se estarían evaluando se encuentran:

uso obligatorio de casco,

chaleco reflectivo en ciertos horarios,

límites de velocidad,

restricciones de circulación en algunas vías,

especificaciones técnicas para los vehículos,

y posibles controles sobre potencia y peso.

Además, la propuesta buscaría definir con mayor claridad cuáles vehículos podrían circular por ciclorrutas y cuáles tendrían restricciones similares a las motocicletas.

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La discusión apenas comienza

Aunque la regulación todavía se encuentra en fase de propuesta, el debate ya comenzó entre usuarios y expertos en movilidad.

Algunos sectores consideran que las medidas podrían mejorar la seguridad y ordenar el uso de estos vehículos en ciudades congestionadas como Bogotá, Medellín o Cali.

Sin embargo, otros advierten que imponer demasiadas restricciones podría desincentivar el uso de alternativas sostenibles de transporte.

Por ahora, el borrador sigue en análisis y se espera que en los próximos meses el Ministerio de Transporte entregue mayores detalles sobre cómo quedarían las nuevas reglas para la movilidad eléctrica en Colombia.