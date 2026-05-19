¿Quién es Alex Saab y por qué es importante su proceso con las autoridades? Salpica a candidato presidencial y al régimen de Nicolás Maduro

El presidente venezolano Nicolás Maduro (centro-izquierda) abraza al empresario Alex Saab luego de que llegó al palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 20 de diciembre de 2023, en Caracas. Estados Unidos liberó a Saab, que fue detenido en 202

El nombre de Alex Saab volvió a ocupar titulares internacionales tras conocerse nuevos procesos judiciales en Estados Unidos y versiones sobre su posible colaboración con la justicia norteamericana. Considerado durante años como uno de los hombres más cercanos al círculo de poder de Nicolás Maduro, Saab se convirtió en una figura clave dentro de las investigaciones sobre presuntos esquemas de corrupción, lavado de dinero y manejo de contratos millonarios ligados al gobierno venezolano.

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Nacido en Barranquilla y de ascendencia libanesa, Saab construyó una red empresarial que terminó conectándolo directamente con el chavismo. Su ascenso comenzó con negocios relacionados con construcción y exportaciones, pero su nombre tomó relevancia internacional cuando fue señalado de participar en operaciones vinculadas al programa de alimentos CLAP, creado por el gobierno venezolano para distribuir mercados subsidiados durante la crisis económica del país.

Según investigaciones de autoridades estadounidenses, Saab habría utilizado contratos públicos y empresas fachada para mover millones de dólares a través del sistema financiero internacional. Washington lo acusó de lavado de activos y de beneficiarse de esquemas de corrupción ligados al régimen venezolano.

La relación de Alex Saab con Nicolás Maduro

La cercanía entre Saab y Nicolás Maduro fue creciendo con los años hasta convertir al empresario colombiano en una de las figuras más influyentes dentro del aparato económico del chavismo.

Durante años, Saab fue descrito por medios internacionales como el “testaferro” o “hombre de confianza” de Maduro, encargado de mover negocios estratégicos para el gobierno venezolano en medio de las sanciones internacionales. Incluso, llegó a ocupar cargos oficiales dentro del gobierno venezolano, entre ellos el de ministro de Industrias y Producción Nacional.

Cuando fue detenido en Cabo Verde en 2020, mientras viajaba hacia Irán, el gobierno de Maduro desplegó una fuerte campaña internacional para exigir su liberación y llegó a presentarlo como un diplomático venezolano. Su captura tensó las relaciones entre Caracas y Washington e incluso afectó procesos de negociación política en Venezuela.

Posteriormente, Saab fue extraditado a Estados Unidos, aunque terminó siendo liberado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países. Sin embargo, en 2026 volvió a quedar bajo la lupa judicial tras nuevas acusaciones y su reciente traslado nuevamente a territorio estadounidense.

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¿Qué relación tiene con Abelardo De la Espriella?

Otro nombre que aparece ligado a Alex Saab es el del abogado colombiano Abelardo De la Espriella, reconocido por asumir casos de alto perfil mediático y político en Colombia.

De la Espriella fue abogado y defensor jurídico de Saab durante varios años, especialmente en medio de las investigaciones internacionales y los procesos judiciales que enfrentó el empresario.

La relación profesional entre ambos ha vuelto a ser mencionada recientemente luego de que la deportación de Saab a Estados Unidos reactivara las discusiones sobre los aliados políticos, jurídicos y empresariales que rodearon al empresario durante el auge de sus negocios con Venezuela.

Además, la figura de De la Espriella también ha sido objeto de debate en Colombia debido a su participación en otros casos polémicos y a sus recientes aspiraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Un personaje clave en la crisis venezolana

Más allá de los procesos judiciales, Alex Saab terminó convertido en una figura simbólica dentro de la crisis política y económica venezolana.

Para el chavismo, durante años fue presentado como un empresario perseguido por Estados Unidos debido a su cercanía con Maduro y a su papel en la búsqueda de alternativas comerciales frente a las sanciones internacionales.

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Sin embargo, para autoridades estadounidenses y sectores de oposición venezolana, Saab representó una pieza central en una red de corrupción internacional que habría aprovechado la emergencia humanitaria en Venezuela para enriquecerse mediante contratos públicos y operaciones financieras irregulares.

Ahora, con nuevos cargos judiciales sobre la mesa y versiones sobre una posible cooperación con la justicia norteamericana, el empresario vuelve a posicionarse como una figura clave dentro de uno de los capítulos más controversiales del chavismo reciente.