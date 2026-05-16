¿Tiene patineta, scooter o bicicleta eléctrica? MinTransporte propone fuerte revolcón a uso de estos vehículos

El viernes 15 de mayo, el Ministerio de Transporte publicó un nuevo proyecto de resolución que busca regular la circulación de vehículos de micromovilidad y transporte eléctrico liviano, como patinetas, bicicletas eléctricas, monociclos y scooters. La iniciativa, abierta para comentarios de la ciudadanía, propone establecer requisitos, reglas y mecanismos para su circulación.

Lea también: Exsocio de clínica donde desapareció Yulixa Tolosa reveló nuevos detalles sobre dueña del lugar: “me usaron como señuelo”

“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles. Por eso hoy ponemos a consideración de la ciudadanía esta regulación que busca proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre el proyecto.

Estas son las restricciones que propone

El proyecto pone sobre la mesa la inclusión de unas obligaciones mínimas de seguridad para la movilidad de estos vehículos, como casco, chaleco reflectivo en la noche, sistema de frenos delantero y trasero, luces, elementos reflectivos, señal acústica, limitadores de velocidad y sistemas de protección contra manipulaciones técnicas.

Conozca esta historia: Mujer rescatada de clínica donde desapareció Yulixa Tolosa contó su experiencia y reveló detalles sobre la desaparición

Igualmente, contempla límites de velocidad y condiciones especiales de circulación. Para ello, fija una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora en espacios recreativos y deportivos, y de hasta 40 kilómetros por hora para bicicletas eléctricas autorizadas fuera del perímetro urbano.

En tercer lugar, propone la creación de un sistema de identificación a través del RUNT, con el objetivo de individualizar y registrar los vehículos mediante una lámina visible con información técnica y un código único de identificación, es decir, una placa.