Así fue el angustiante rescate de una perrita que estuvo tres días atrapada en un risco en Macanal, Boyacá

Un tensionante operativo en el municipio de Macanal, Boyacá, terminó en final feliz tras conseguir salvar a una perrita que se encontraba atrapada en un risco de difícil acceso, en una zona cercana a las cascadas de la región. Habitantes y visitantes alertaron a los organismos de emergencia de la región para auxiliar al animal y evitar un final trágico.

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La cuenta de Instagram @VisitaloMacanal, dedicada a promover experiencias turísticas, documentó el rescate de la canina. Al parecer, fue un hombre llamado Oscar quien la vio atrapada en ese terreno rocoso, después de tres días soportando bajas temperaturas y sin posibilidades de comer o salir del lugar por sí misma.

Personas de la comunidad, profesionales veterinarios y entidades como Bomberos, Náutica La Esmeralda y Policía Nacional, profesionales veterinarios se movilizaron hacia el lugar para sacar a la perrita sana y salva.

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Visítalo Macanal relató que la superficie del terreno dificultó considerablemente el operativo, pues un paso en falso habría procado accidentes tanto para la perrita como para quienes acudieron a rescatarla. Por ello, el proceso fue lento y coordinado, con las personas involucradas descendiendo por rappel para sacar a la perrita.

Tras varios minutos, uno de los socorristas consiguió asegurarla y, entre aplausos y expresiones de emoción fue trasladada fuera del lugar. Al evaluar su estado de salud, se encontró que la perrita tenía signos de agotamiento pero, en general, estaba en buenas condiciones, lo que indicaba que pertenecía a una familia.

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Luego se confirmó que el animal pertenecería a integrantes del Batallón La 70, quienes llevaban varios días buscándola y pudieron reunirse con ella tras los días de zozobra.