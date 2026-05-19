Expiden cinco órdenes de captura por el caso Yulixa Toloza: ya cayeron dos implicados

La Fiscalía General de la Nación oficializó en la mañana de este martes la captura de dos individuos presuntamente involucrados en la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer que fue vista por última vez hace seis días tras someterse a un procedimiento en un centro estético del sur de Bogotá. Estas retenciones forman parte de un paquete de cinco órdenes de captura emitidas a las 11:00 p. m. del lunes por un fiscal capitalino ante un juez de control de garantías en Norte de Santander, marcando el primer movimiento judicial concreto en el expediente.

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La pieza clave que permitió la ubicación de los sospechosos fue un automóvil marca Chevrolet, de color gris oscuro o negro y con placas UCQ-340. De acuerdo con los registros de cámaras de seguridad recopilados por los investigadores, Toloza fue ingresada a este carro en un estado de salud aparentemente crítico durante la noche del pasado 13 de mayo.

El automotor fue localizado en estado de abandono en la ciudad de Cúcuta. Horas después del hallazgo, dos sujetos se acercaron a las autoridades con la intención de reclamarlo, momento exacto en el que fueron retenidos. Según detalló El Espectador, tras esta aproximación, los hombres fueron trasladados para ser interrogados con el fin de establecer quién ordenó el movimiento del carro desde Bogotá y qué nivel de conocimiento tienen sobre los hechos.

Por su parte, información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo identificó a los capturados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, ambos de 38 años de edad. Las indagaciones preliminares apuntan a que estos hombres tendrían la misión específica de ocultar el vehículo. Además, los organismos de inteligencia documentaron una presunta conexión familiar y de extrema confianza entre al menos uno de los detenidos y María Fernanda Martínez, señalada como la propietaria del establecimiento estético.

Los delitos imputados y la búsqueda de los prófugos

Un fiscal de la Seccional Bogotá presentará a los dos detenidos ante los juzgados competentes para legalizar su captura. La entidad acusadora formulará la imputación por los delitos de desaparición forzada en concurso con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Las autoridades aclararon que las versiones extraoficiales sobre supuestas liberaciones en este caso carecen de fundamento judicial.

El operativo de la Sijín y los cuerpos de inteligencia continúa activo para materializar las tres órdenes de captura restantes en las próximas horas. Estas acciones judiciales van dirigidas contra la dueña de la clínica estética, su compañero sentimental y la persona que ejecutó materialmente la intervención.