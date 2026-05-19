Melissa Martínez pidió justicia en el caso de Yulixa Toloza luego que se encontrara su cuerpo sin vida en Apulo

La presentadora Melissa Martínez se sumó a las voces de tristeza e indignación por el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que había sido reportada como desaparecida tras acudir a un centro estético en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, y cuyo cuerpo habría sido encontrado en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

A través de sus redes sociales, la comunicadora expresó su sentido pésame por el doloroso desenlace que enluta a la familia de Yulixa y que ha generado conmoción en el país. Con un mensaje cargado de tristeza, Martínez pidió justicia por lo ocurrido y lamentó que, según las primeras versiones del caso, a la mujer se le hubiera negado la posibilidad de recibir ayuda oportuna.

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Identifican al presunto cirujano venezolano que operó a Yulixa Toloza desaparecida Yulixa Toloza sigue desaparecida luego de procedimiento estético en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol 14 de mayo de 2026) (Captura de pantalla)

“Yulixa, Dios te reciba en su gloria y que la justicia se encargue de los que te negaron la posibilidad de sobrevivir. “¡¡¡Qué tristeza tan absoluta!!!”, escribió la presentadora, dejando ver la profunda consternación que le produjo la noticia.

El caso de Yulixa Toloza ha generado gran impacto en la opinión pública desde que se conoció su desaparición. De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría ingresado el pasado miércoles 13 de mayo a un centro estético ubicado en el sur de Bogotá para practicarse un procedimiento. Sin embargo, después de ese momento, sus familiares perdieron contacto con ella, lo que encendió las alarmas y dio inicio a una intensa búsqueda.

En las últimas horas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció sobre el hallazgo de un cuerpo que, según información del Departamento de Policía de Cundinamarca, podría corresponder al de Yulixa. El mandatario expresó solidaridad con sus familiares y señaló que se estaba brindando acompañamiento a las labores de inspección en la zona donde fueron encontrados los restos.

La Fiscalía General de la Nación también informó que, en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue hallado un cuerpo a un costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, el cual guardaría coincidencias con la mujer reportada como desaparecida después del procedimiento estético. No obstante, será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el encargado de confirmar plenamente la identidad.

Por este caso, las autoridades confirmaron la captura de dos personas presuntamente vinculadas con la desaparición de Yulixa Toloza. Además, se conoció que existen otras órdenes de captura avaladas por un juez de control de garantías.

Mientras avanzan las investigaciones, el mensaje de Melissa Martínez refleja el sentimiento de miles de personas que han seguido el caso con preocupación y que hoy piden claridad, justicia y respuestas para la familia de Yulixa.

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>>> Esta nota tiene apoyos de IA curados por un periodista <<<