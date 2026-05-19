Atención: habrían hallado el cuerpo de Yulixa Toloza en una carretera de Apulo, Cundinamarca

La búsqueda de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras hacerse una intervención en un centro estético del sur de Bogotá, no cesa. Al parecer, su cuerpo habría aparecido en una carretera de Apulo, Cundinamarca.

(Lea más sobre el caso de Yulixa Toloza dando clic en: Revelan preocupantes videos de Yulixa Toloza en centro estético de Venecia antes de su desaparición).

La noticia fue compartida por Jorge Emilio Rey, el gobernador de Cundinamarca. “Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá. En este momento, le he pedido al coronel Mauricio Herrera, comandante de la DECUN, que acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”, puntualizó el mandatario regional.

No obstante, aún tienen que practicarle múltiples pruebas a los restos mortales para confirmar si en realidad se trata del cuerpo de la mujer de 52 años que desapareció el pasado miércoles 13 de mayo en un centro estético del barrio Venecia, en el sur de Bogotá. Medicina Legal será la entidad encargada de establecer plenamente la identidad del cadáver.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación también se pronunció en un escueto comunicado de prensa. “Como parte de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue encontrado a un costado de una carretera, en Apulo (Cundinamarca), un cuerpo que guardaría coincidencias y correspondería al de la mujer que fue reportada como desaparecida, luego de un procedimiento estético realizado en Bogotá. A esta hora, unidades de la Sijin realizan las diligencias de inspección técnica a cadaver para posteriormente trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses", indicó el ente investigador.

Dos personas han sido capturadas por el caso de Yulixa Toloza

En la mañana de este martes 19 de mayo la Fiscalía confirmó que dos personas presuntamente vinculadas a la desaparición de Yulixa Toloza fueron capturadas.

Además, el ente investigador advirtió que hay otras tres órdenes de captura que fueron avaladas por un juez de control de garantías de Norte de Santander.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de 38 años de edad. Al parecer, Hernández Morales habría tenido un vínculo familiar con María Fernanda Martínez, quien sería la propietaria del centro estético donde desapareció Yulixa Toloza.