Melissa Martínez aprovechó la visita de Teófilo Gutiérrez a Bogotá para cumplir con lo que le había prometido

La visita del Junior a Santa Fe en Bogotá tuvo un capítulo aparte para Teófilo Gutiérrez, quien protagonizó un acalorado cruce con Hugo Rodallega dentro del terreno de juego, y recibió un lindo detalle de Melissa Martínez fuera de la cancha.

La periodista de ESPN, quien es hincha del Junior de Barranquilla, no perdió la oportunidad de cumplirle una promesa que le había hecho a Teo Gutiérrez y que ahora le cumplió.

Melissa Martínez estuvo presente en el partido en que Santa Fe se enfrentó al Junior de Barranquilla, válido por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-1, donde el ‘León’ se quedó con la victoria tras imponerse 2-1 en el marcador con goles de Víctor Moreno e Iván Scarpetta frente a la anotación de Luis Fernando Muriel.

La tristeza de la derrota no fue impedimento para que Melissa Martínez bajara a la zona mixta para encontrarse con Teófilo Gutiérrez y entregarle el ‘detallito’, que, al parecer, le había prometido.

Dicho detalle es una camiseta del Manchester City de la temporada actual, con la cual, disputan tanto la Premier League como la Champions League.

En diferentes ocasiones, Teo Gutiérrez ha dicho que es hincha del Manchester United, e incluso, ha posado con las camisetas de ese equipo, pero, por alguna razón, Melissa le había prometido una camiseta del clásico rival y así le cumplió.

Teófilo se mostró muy agradecido por el detalle de la periodista y entonces presumió su regalo en redes sociales, específicamente en las historias de su cuenta de Instagram, donde le escribió: “Gracias por el detalle 👏👏 Melissa Martínez”.

Melissa Martínez respondió a esa historia y dejó claro que lo que promete cumple: “Prometo y cumplo. (La Meli regalona) 🤣😹“.

