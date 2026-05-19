Madre de Yulixa Toloza envía desgarrador mensaje por la desaparición de su hija: “me estoy acabando mentalmente”

Este 18 de mayo se conoció que las autoridades encontraron en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, el vehículo donde fue movilizada Yulixa Toloza tras ser retirada en delicado estado de salud de una clínica irregular donde se realizó un procedimiento estético. La mujer de 52 años sigue siendo buscada desesperadamente por sus familiares y amigas tras desaparecer del centro Beauty Láser M.L. el pasado 13 de mayo en la localidad de Tunjuelito.

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“Me acuesto pensando en ella”

Entre los clamores por su regreso, uno especialmente doloroso se hizo público por medio de Noticias Caracol: el de la madre de Yuliza. “Yo me acuesto pensando en ella. Yo me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, dijo Nubia Luz Toloza.

“Es un dolor muy grande para uno de madre, perder una hija así miserablemente. Que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que puedan. Yo soy una madre sola y no tengo sino a mis hijas que son las únicas que me ayudan para todo”, dijo la mujer entre lágrimas.

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Los hallazgos más recientes

En horas de la mañana de este lunes festivo, las autoridades informaron que en una zona residencial de la ciudad de Cúcuta encontraron el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340 en el que metieron a Yulixa tras sacarla de la clínica. El carro recorrió un largo camino desde Bogotá y se encontraba manchado de verde, al parecer intencionalmente, en su estructura exterior.

Dos hombres llegaron a reclamar el vehículo poco después, por lo que fueron llevados a la Fiscalía para ser interrogados y saber si se trata de posibles cómplices del caso que sigue conmocionando al país.

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