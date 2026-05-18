Caso Yulixa Toloza: Capturan en Cúcuta a dos sospechosos de su desaparición tras cirugía en clínica irregular

Video de momento en que sacan a Yulixa Tolosa de la clínica.

Este lunes 18 de mayo, se conoció que la Policía Nacional encontró en Cúcuta el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340 en el que fue movilizada Yulixa Toloza tras la cirugía estética a la que se sometió en una clínica irregular al sur de Bogotá. La mujer, que ya cumple cuatro días desaparecida tras la intervención en el centro Beauty Láser M. L., sigue siendo buscada por la Policía luego de ser sacada a rastras del lugar el pasado miércoles 13 de mayo en horas de la noche.

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Poco después de que se diera con el vehículo involucrado, las autoridades confirmaron un nuevo hallazgo clave en la investigación: la captura de dos personas que podrían estar involucradas para determinar su posible participación en los hechos. Por medio de un comunicado, la Policía Nacional detalló los avances del proceso:

“Unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) y de inteligencia policial lograron la ubicación de un vehículo presuntamente vinculado con los hechos que hoy son materia de investigación judicial”.

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El carro fue ubicado en un sector residencial de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, y se le realizaron procedimientos técnico-científicos y análisis de elementos probatorios, como unas machas color verde observadas en parte de la carrocería.

“Durante las diligencias judiciales fueron practicadas inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas”, informaron, y agregarón que “dos personas consideradas clave dentro del proceso investigativo están siendo puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente que definirá su situación judicial y determinará su posible participación en los hechos investigados”.

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La Policía confirmó que las labores de búsqueda de Yulixa Toloza siguen en curso, y reiteró que todas las capacidades institucionales de policía judicial, inteligencia e investigación criminal permanecen desplegadas para esclarecer lo sucedido con la mujer de 52 años.