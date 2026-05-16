¡No se fue sola!: sale a la luz video clave del momento en que sacan a rastras a Yulixa Tolosa de clínica Beauty Láser M. L.

A tres días de la desaparición de Yulixa Tolosa, la mujer de 52 años que se realizó una cirugía en una clínica irregular en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, salió a la luz un video clave que muestra el momento en que es sacada a rastras del establecimiento tras presentar problemas de salud.

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Esta evidencia contradice la versión que el personal de la clínica le entregó a las amigas de Yulixa, según la cual ella salió por sus propios medios el miércoles en la noche. La mujer fue subida a un carro Chevrolet Sonic color gris ceniza, de placas UCQ-340, a las 7:24 de la noche del 13 de mayo, y se registró que ese vehículo salió de bogotá a la 1:50 a. m. del jueves 14.

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Según El Tiempo, poco después, a las 2:15 de la mañana del jueves, el vehículo pasó por el peaje El Roble, ubicado a 71 kilómetros de donde sacaron a la paciente, en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca.

Testigo relató el angustiante momento

Una persona que presenció el momento en que sacaron a Yulixa, contó que, inicialmente, los hombres habrían intentado introducirla en el baúl del carro, pero cambiaron de decisión debido a la presencia de varias personas que esperaban un bus del SITP cerca del lugar. Finalmente, la habrían sentado en la parte trasera del vehículo.

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“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás", señaló el testigo, y aseguró que el estado físico de la mujer era alarmante. “Estaba demasiado blanca y tenía los labios como morados”.

Las autoridades también conocieron que, antes de la desaparición de Yulixa, la dueña del establecimiento habría salido del lugar acompañada de menores de edad y cargando varias maletas que, presuntamente, contenían dinero en efectivo y el DVR de las cámaras de seguridad, lo que habría dificultado la recolección de pruebas.