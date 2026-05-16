Mujer rescatada de clínica donde desapareció Yulixa Tolosa contó su experiencia y reveló detalles sobre la desaparición

En medio de la búsqueda de Yulixa Tolosa, mujer que desapareció tras hacerse un procedimiento estético en una clínica irregular, se conoció que otra mujer permanecía encerrada en el inmueble de ese centro estético al sur de Bogotá. La paciente, que también había contratado un servicio en el lugar llamado Beauty Laser M. L., fue rescatada por las autoridades en un operativo.

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La víctima, de 32 años e identificada como Cindy, fue abandonada en la clínica tras la huida del personal, quienes desaparecieron tras las graves complicaciones que sufrió Tolosa.

Señaló precarias condiciones del lugar

En conversación con Noticias RCN, Cindy relató que llegó a la capital desde Montería para realizarse una lipólisis láser el pasado 12, el mismo proceso que se hizo Yulixa, el cual era ofertado por menos de 4 millones de pesos. La mujer contó que el espacio era precario, consistiendo en un apartamento pequeño con tres habitaciones, una cocina y un comedor, donde al parecer ella misma debía atenderse y servirse los alimentos después del procedimiento estético.

Cuando llegó al centro estético, fue recibida por un anestesiólogo y un supuesto médico, de quienes no recuerda el nombre. Las dos personas le realizaron el procedimiento con anestesia local y sedación y, al terminar, quedó internada en la clínica.

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Habló sobre el caso de Yulixa

Cindy narró que escuchó mucho ruido en la tarde del 13 de mayo, cuando desapareció Yulixa tras ser sacada del centro estético. Al parecer, no entendía muy bien lo que estaba sucediendo por los efectos de la anestesia, pero recordó que el personal del lugar acomodó a una mujer en una camilla y le preguntaba por su estado de salud.

“Yo escuchaba voces (...). Yo me imagino que le estaban haciendo lo mismo que me hacían a mí cuando me ingresaron a mi habitación, que me acostaron y me preguntaban si estaba bien“, afirmó Cindy.

La mujer también señaló que después de escuchar aquellos ruidos se quedó dormida, y cuando se despertó a las 9:00 de la noche para tomarse un medicamente ya no encontró a nadie en el lugar:“Ya no había nadie ahí. Todo estaba solo. Estaba yo sola en el apartamento ese”.

En horas de la noche también escuchó ruidos en la calle, pero esas eran las amistades de Yulixa, quienes habían ido a buscar a su amiga desaparecida. Ante esto, Cindy se comunicó con la dueña del centro estético, quien le habría dicho que Yulixa salió voluntariamente y no sabían donde estaba.

“Sí, quieren que les digan dónde está (Yulixa) porque dicen que ella no podía salir sola por sus pies“, le dijo Cindy a la dueña de Beauty Láser, a lo que ella respondió que “ella se fue, nosotros qué vamos a saber a dónde se fue”. Esa fue la última vez que habló con algún trabajador del centro médico, afirma Cindy, quien fue rescatada en la mañana del jueves 14 de mayo.

Actualmente la mujer se encuentra estable después de ser trasladada en ambulancia a un centro asistencial, pero reveló que no cuenta con los recursos para costear los tratamientos postoperatorios de la lipólisis láser a la que se sometió.