Polémica respuesta de Santiago Botero sobre Carlos Castaño alteró a Juan Roberto Vargas en debate de Noticias Caracol

Juan Roberto Vargas, director de Caracol Noticias y Santiago Botero, candidato presidencial. (Foto: Captura de video Noticias Caracol - 17 mayo 2026)

Un fuerte momento se vivió durante el debate presidencial organizado por Noticias Caracol luego de que el candidato Santiago Botero hiciera polémicas declaraciones sobre el exjefe paramilitar Carlos Castaño, generando una inmediata reacción del periodista Juan Roberto Vargas.

Todo ocurrió cuando Botero respondió a una comparación relacionada con el exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización señalada de múltiples crímenes y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.

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Polémica respuesta de Santiago Botero en debate presidencial en Noticias Caracol

“Si usted me dice que soy Carlos Castaño, yo me pongo orgulloso cuando usted me habla de Carlos Castaño, habla de alguien que le dio esperanza a Colombia”, afirmó el candidato en pleno debate.

La respuesta sorprendió a los moderadores y especialmente a Juan Roberto Vargas, quien de inmediato cuestionó las palabras del aspirante presidencial.

“¿Cómo puede decir eso con todo respeto, candidato?”, reaccionó de inmediato el director.

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Lejos de retractarse, Santiago Botero profundizó en su postura y aseguró que, en la época en la que surgieron los grupos paramilitares, el país enfrentaba una fuerte presencia guerrillera en distintas regiones.

“Yo no sé si usted se acuerda en esa época que existía Carlos Castaño, que los guerrilleros tenían tomadas las carreteras y esto era muy difícil transitar. El campo estaba permeado por la guerrilla y por la inseguridad. Y Carlos Castaño, en ese momento, fue una luz en medio de ese desespero que tenían los colombianos”, sostuvo.

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El candidato también aseguró que el excomandante paramilitar habría sido asesinado por negarse a involucrarse con el narcotráfico.

“Carlos Castaño lo mataron porque no quería estar en narcotráfico”, manifestó.

Además, destacó la participación de Castaño en la persecución contra Pablo Escobar.

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“Carlos Castaño fue de las personas que cazó a Pablo Escobar ayudando a acabar a uno de los peores asesinos de este país”, añadió.

Posteriormente, Botero intentó aclarar que no admiraba todos los hechos relacionados con el paramilitarismo, sino algunos aspectos personales de la historia de Castaño.

“Yo solamente admiro de él esa parte humana, cuando su papá lo mataron, que él se defendió y empezó a ayudar a las personas. Admiro de él que no se dejó permear del narcotráfico y por eso lo mataron. Pero yo no admiro lo otro”, explicó.

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En medio de su intervención, el candidato también hizo una comparación con el presidente Gustavo Petro.

“Es como si usted me pregunta qué admiro de Petro. Lo admiro de Petro, genuinamente, que hizo valer a los pobres. Antes de que Petro existiera, ser pobre era una basura”, dijo.