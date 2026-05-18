Tremenda acumulación: retiran más de media tonelada de residuos amontonados en una casa en Chapinero

Retiran más de 500 kilos de residuos de una casa en Chapinero.

Una intervención institucional de la Alcaldía Local de Chapinero llevada a cabo en el barrio San Martín, permitió el retiro de más de media tonelada de residuos que estaban invadiendo el espacio público.

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Las autoridades identificaron una situación crítica de acumulación de residuos sólidos al interior de una vivienda y sobre el espacio público, afectando la calidad de vida de la comunidad. Por ello, despejaron el espacio y se llevaron los 598 kilogramos de material aprovechable que estaba obstruyendo la calle con el apoyo de la Asociación de Recuperadores Planeta Azul Asoplanet.

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Como resultado del operativo, se logró la recuperación de aproximadamente 24 metros cuadrados de espacio público y la recolección de alrededor de 6 metros cúbicos de residuos sólidos que representaban un posible riesgo sanitario para las vecinas y vecinos.

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La jornada contó con el trabajo articulado de la Alcaldía Local de Chapinero, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Subred Norte y la Policía Nacional. Las entidades señalaron que además de las labores de limpieza y recuperación, también se adelantaron acciones pedagógicas y de acompañamiento social con el fin de promover un manejo adecuado de los residuos y evitar nuevas afectaciones en el entorno.

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