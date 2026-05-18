“Mi amiga está muerta, la desaparecieron”: allegadas de Yulixa Toloza denuncian que habrían alterado el centro estético

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, una mujer de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el miércoles 13 de mayo, mantiene en angustia a su familia y a un grupo de amigas que la acompañaron antes y después del procedimiento estético que se practicó en el sur de Bogotá.

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El caso ocurrió en un establecimiento identificado en medios como Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, cerca de la estación Alquería de TransMilenio. Allí, según los reportes conocidos hasta ahora, Yulixa se sometió a una lipólisis láser y luego habría presentado complicaciones de salud. Desde entonces, no se sabe dónde está.

En medio de la incertidumbre, una de sus allegadas, identificada como Amalia Pardo, entregó una de las frases más duras del caso tras regresar al lugar y verificar el estado en el que se encontraba el establecimiento: “Mi amiga está muerta, la desaparecieron”, dijo, según registraron medios que han seguido la investigación.

Las amigas denuncian que el lugar habría sido alterado

De acuerdo con el relato entregado por las allegadas de Yulixa, cuando bomberos, Policía y funcionarios de Salud ingresaron al inmueble, el lugar ya no estaba igual a como ellas lo habían visto horas antes. Las mujeres aseguraron que el sitio habría sido limpiado y que algunos elementos importantes para la investigación ya no estaban.

“Se llevaron el DVR, limpiaron todo”, denunció una de las amigas, en referencia al sistema de grabación de las cámaras de seguridad, también se reportó que durante la inspección al establecimiento se evidenció la ausencia del sistema de videovigilancia, un punto clave para reconstruir qué ocurrió después del procedimiento.

Según Amalia Pardo, la habitación donde habría permanecido Yulixa tras salir del procedimiento estaba completamente distinta. Sus allegadas aseguran que allí ya no estaban algunos elementos que, según ellas, podían servir como prueba, y que solo encontraron una historia clínica sobre un escritorio.

Las autoridades no han confirmado públicamente una conclusión definitiva sobre una posible alteración de la escena, por lo que estas afirmaciones se mantienen como denuncias de las amigas y como parte de los elementos que deberán ser verificados dentro de la investigación.

“Queremos saber dónde está nuestra amiga”

Las amigas de Yulixa también relataron que, después del procedimiento, la mujer se encontraba en muy mal estado de salud. Según su testimonio, tenía dolor, dificultad para respirar y apenas podía moverse.

“Ella decía que le dolía mucho la espalda y no podía respirar”, contó una de sus allegadas. Por eso, una de las principales preguntas que tienen es cómo salió del lugar y quiénes la retiraron del establecimiento.

Videos de cámaras de seguridad y testimonios conocidos por medios como Noticias Caracol y El Tiempo señalan que Yulixa habría sido sacada del centro estético por dos hombres y subida a un vehículo. Un testigo aseguró haberla visto en una condición crítica, mientras las autoridades intentan reconstruir la ruta del carro y establecer a dónde fue llevada.

Las allegadas contaron que recorrieron hospitales de Kennedy, Bosa, Tunal, Meissen y hasta la Cruz Roja buscando información sobre Yulixa, pero no encontraron registro de ingreso. Incluso, según sus declaraciones, la Policía apoyó la verificación en centros médicos sin obtener resultados.

Otra paciente fue encontrada dentro del establecimiento

Durante la inspección al inmueble, las autoridades encontraron a otra mujer de 34 años que permanecía en recuperación tras un procedimiento estético. La Policía señaló que su testimonio podría ser clave para entender qué ocurrió dentro del establecimiento y aportar elementos sobre las últimas horas en las que Yulixa fue vista allí.

El caso sigue bajo investigación y, por ahora, la prioridad de las autoridades es establecer el paradero de Yulixa Toloza y determinar quiénes participaron en su traslado después del procedimiento.

Mientras tanto, sus amigas insisten en que no descansarán hasta tener respuestas. Afuera del establecimiento, entre rabia y dolor, repetían la misma petición: saber dónde está Yulixa y qué ocurrió realmente en el centro estético de Venecia.