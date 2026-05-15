Sale a la luz video de Yulixa Toloza, minutos antes de su desaparición tras procedimiento estético

Yulixa Toloza sale de su casa hacia el establecimiento estético en el que desaparecería.

Las autoridades en Bogotá han intensificado la búsqueda de Yulixa Toloza, una mujer que desapareció desde la tarde del miércoles 13 de mayo, tras ingresar a un establecimiento estético a practicarse una lipólisis láser con sedación.

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El noticiero de la noche de Citytv dio a conocer un video minutos antes de que la mujer de 52 años de edad desapareciera. En el clip se observa a Yulixa salir de su vivienda 7:25 de la mañana en la localidad de Bosa; según el medio mencionado anteriormente, se dirigía con una amiga con la cual tomaron un vehículo hasta llegar al centro estético.

A las 8:00 a.m. llegaron al lugar e ingresaron para practicarse el procedimiento; no obstante, otros videos demuestran que Yulixa estaba en un grave estado de salud, pues se veía sedada y desorientada.

Desaparición

La acompañante de Yulixa relató que los trabajadores del establecimiento le pidieron que saliera por ropa para cambiar a la víctima; sin embargo, cuando regresó el centro estético estaba cerrado y Yulixa no aparecía.

Al respecto, el mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, expresó para Citytv:

“Estamos volcados con todas las especialidades en la búsqueda de esta ciudadana, especialmente en centros asistenciales y otras sedes de estos establecimientos. Tenemos información de un vehículo y estamos verificando su ubicación”.

Igualmente, las autoridades han iniciado investigaciones y la recopilación de videos de cámaras de seguridad del sector, para revisar cómo huyeron los trabajadores y el camino que habría tomado Yulixa Toloza.

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Tras las verificaciones adelantadas por los equipos técnicos de la Secretaría de Salud, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal.

Desde el Distrito expresaron que una vez la Personería de Bogotá autorice el ingreso al lugar, se procederá con la verificación de las condiciones sanitarias y la aplicación de las medidas correspondientes contempladas en la normatividad vigente.