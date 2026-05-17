Petro propone acabar con los peajes del Eje Cafetero tras protestas y ataques a casetas

Fuertes protestas se registraron en las últimas horas en diferentes peajes ubicados sobre las vías que conectan a Caldas, Risaralda y Quindío, donde comunidades y gremios volvieron a exigir el desmonte de las casetas de cobro que operan en el corredor de Autopistas del Café.

Las manifestaciones se desarrollaron especialmente en sectores como Tarapacá I, Tarapacá II y San Bernardo del Viento, donde se reportaron bloqueos intermitentes y afectaciones en la movilidad entre ciudades como Manizales y Pereira.

También le puede interesar: “¿Los querían sacar como reyes?”: Concejal Carrasquilla reaccionó a posible salida de alias Tom, Lindolfo y Douglas de la cárcel de Itagüí

Petro propone acabar con los peajes y las concesiones en el Eje Cafetero

Videos difundidos en redes sociales mostraron a algunos manifestantes levantando talanqueras y causando daños en instalaciones de peajes con machetes y otros elementos, mientras exigían el fin de los cobros en este corredor vial.

La inconformidad ciudadana se centra en los siete peajes que actualmente funcionan en la concesión Autopistas del Café, una de las vías más importantes del Eje Cafetero y que conecta a Manizales, Pereira y Armenia. Habitantes y transportadores aseguran que los costos son excesivos y afectan la economía regional.

Le puede interesar: Horror: Incautaron nueve toneladas de carne presuntamente en pésimo estado

Tras la escalada de las protestas, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró que su propuesta es que la concesión de Autopistas del Café no continúe una vez termine el contrato actual en 2027.

“Mi propuesta es que ya no debe seguir la concesión de las Autopistas del Café después de terminado el contrato. La concesión revierte a la Nación y los peajes pueden cesar ahora comprando lo que queda de concesión o asumir los peajes con el presupuesto nacional hasta terminar contrato”, escribió el mandatario.

Puede leer: Terrible: Drogaron y robaron al hijo de Kaleth Morales después de subirse a un taxi en Bogotá

Petro también reiteró que su gobierno busca impulsar la construcción de carreteras mediante obra pública y no a través de concesiones privadas.

“Mi gobierno promueve la construcción de carreteras por obra pública y no por concesiones, con lo cual paulatinamente se acaban los peajes en Colombia”, agregó.

Más noticias: Alex Saab es deportado a Estados Unidos y ya iría rumbo a Miami desde Venezuela

El debate sobre Autopistas del Café se intensificó en los últimos meses luego de conocerse discusiones sobre una eventual prórroga de la concesión más allá de 2027, posibilidad que ha generado rechazo entre líderes sociales y sectores políticos de la región.

Actualmente, el corredor vial cuenta con siete casetas de peaje: Santágueda, Pavas, San Bernardo I, Tarapacá I, Tarapacá II, Circasia y Corozal. En algunos tramos, los conductores deben pagar peajes separados por pocos kilómetros, situación que ha alimentado durante años el malestar ciudadano.