Horror: Incautaron nueve toneladas de carne presuntamente en pésimo estado

La Policía decomisó más de 9.000 kilos de productos cárnicos por manejo inadecuado

Un operativo adelantado por la Policía Nacional en zona rural de Donmatías terminó con la incautación de más de nueve toneladas de productos cárnicos, la captura de una persona y la aprehensión de varios animales en medio de controles contra el abigeato y la sanidad animal en el norte de Antioquia.

La intervención fue realizada por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en la vereda Miraflores, sector El Totumo, donde las autoridades desarrollaban actividades de patrullaje, registro y control.

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Incautan más de nueve toneladas de carne en operativo

Según informó la Policía, durante el procedimiento fue capturada en flagrancia una persona señalada de los presuntos delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, así como de muerte al animal.

Las autoridades indicaron que el operativo hace parte de las estrategias enfocadas en combatir el abigeato y verificar las condiciones sanitarias en la producción y comercialización de alimentos de origen animal.

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Durante la diligencia fueron encontrados aproximadamente 9.000 kilogramos de productos cárnicos de équidos, res y cerdo. Además, las autoridades aprehendieron 95 cerdos y una res.

En el lugar también fueron incautados ocho cuchillos, cuatro pipetas de gas de 33 libras, dos sopletes y una bomba, elementos que, al parecer, eran utilizados para el procesamiento y manipulación de carne en condiciones presuntamente irregulares.

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De acuerdo con el reporte oficial, los productos y elementos decomisados estarían avaluados en cerca de 276 millones de pesos y quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales y sanitarios.

La Policía Nacional señaló que continuará adelantando operativos en zonas rurales del departamento para combatir delitos relacionados con el sacrificio ilegal de animales y proteger la salud pública.