Alex Saab es deportado a Estados Unidos y ya iría rumbo a Miami desde Venezuela

El empresario colombo-venezolano Alex Saab habría sido deportado desde Venezuela hacia Estados Unidos y, según reportan medios internacionales, ya estaría siendo trasladado rumbo a Miami para comparecer nuevamente ante una corte federal.

De acuerdo con información conocida en las últimas horas, Saab ya no se encuentra recluido en El Helicoide, uno de los centros de detención más conocidos de Caracas.

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Alex Saab estaría rumbo a Miami desde Venezuela

Según El Tiempo, Fuentes citadas por medios venezolanos indicaron que durante esta semana fue trasladado a Fuerte Tiuna, desde donde sería entregado a agentes estadounidenses encargados de su movilización.

El avión utilizado para el traslado sería una aeronave tipo Gulfstream, de matrícula estadounidense N550GA, que ingresó al espacio aéreo venezolano con destino al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

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Al llegar al sur de la Florida, Saab tendría que presentarse nuevamente ante una Corte de Distrito Federal en Estados Unidos, donde enfrenta procesos judiciales relacionados con lavado de activos y corrupción.

Saab es señalado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro. Su nombre ha estado ligado durante años a investigaciones por presuntas redes de corrupción, contratos estatales y movimientos de dinero vinculados al chavismo.

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El caso ha generado nuevas reacciones luego de que el exfiscal venezolano en el exilio, Zair Mundaray, asegurara que jurídicamente no se trataría de una extradición formal, debido a que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano no habría emitido una sentencia autorizando el procedimiento.

“La extradición es una institución jurídica de derecho internacional que se basa en principios de reciprocidad, convencionalidad y derechos humanos. Si ese proceso no se ha cumplido, estamos ante una entrega pura y simple del reo a la jurisdicción que lo procesa”, escribió Mundaray en su cuenta de X.

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El mismo medio indicó que EVTV Miami, el portal Cuentas Claras y el exdiputado venezolano Carlos Tablante afirmaron que Saab tendría información sensible relacionada con presuntas estructuras financieras y operaciones ligadas al círculo cercano del chavismo.

Según esas versiones, el empresario podría aportar datos relevantes en investigaciones judiciales que involucran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) publicó la confirmación del traslado a través de sus redes sociales: