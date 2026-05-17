“¿Los querían sacar como reyes?”: Concejal Carrasquilla reaccionó a posible salida de alias Tom, Lindolfo y Douglas de la cárcel de Itagüí

Cabecillas de estructuras criminales presos en la cárcel de Itagüí, Isabel Zuleta y Claudia Carrasquilla. (Foto: Cortesía / captura de video)

Claudia Carrasquilla denunció que pretendían sacar a cabecillas de la cárcel Itagüí a la UdeA

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla lanzó fuertes cuestionamientos por el presunto intento de trasladar a reconocidos cabecillas criminales desde una cárcel de máxima seguridad hacia la Universidad de Antioquia para participar en un espacio sobre sustitución de economías criminales.

Según afirmó la corporada, alias Tom, Lindolfo y Douglas habrían sido considerados para salir temporalmente de la cárcel, situación que generó su rechazo por tratarse de jefes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá.

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“¿Qué querían? ¿Que los llevaran como reyes en una carroza? Son bandidos y como bandidos tienen que ser trasladados”, dijo Carrasquilla durante sus declaraciones a través de un video publicado a través de sus redes sociales.

La concejal aseguró que cualquier salida de personas privadas de la libertad debe contar con autorización judicial y cuestionó que se estuviera contemplando el traslado de estos hombres para hablar de sustitución de economías ilegales.

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Además, sostuvo que las estructuras criminales continúan obteniendo millonarias ganancias de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y otros delitos.

“Y es difícil creerles que las pueden sustituir. Primero porque no hay recursos del gobierno que alcance a esas cifras tan importantes que ellos recogen de sus economías criminales y así pretenden hablar de una sustitución de las economías criminales. Eso no se lo creen, sino ellos y la reinita del sur. Las estructuras criminales tienen empresas criminales. Viven de la venta de estupefacientes, del cobro de extorsiones y de otras rentas ilegales”, afirmó.

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Carrasquilla también defendió que los traslados de internos de alta peligrosidad se realicen bajo estrictos protocolos de seguridad, incluyendo esposas y acompañamiento de grupos especializados.

“Y se molestaron, se indignaron, porque simplemente se dio la orden que tenían que ser trasladados, esposados y acompañados del CRI. Son cabecillas muy peligrosos y deben ser tratados como cualquier persona privada de la libertad cuando sale de prisión”, agregó.

Durante su intervención, la concejal cuestionó además la intención de permitir la salida de estos cabecillas pese a que el Gobierno Nacional anunció meses atrás la suspensión de diálogos con algunas estructuras criminales urbanas.