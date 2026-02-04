Alex Saab sería extraditado a Estados Unidos tras su captura en Venezuela

En las últimas horas se conoció que el barranquillero Álex Saab exfuncionario del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, habría sido capturado y estaría a puertas de una nueva extradición a Estados Unidos. Fuentes de inteligencia le confirmaron a Caracol Radio que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ya tendría a Saab en su poder.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la captura de Saab se habría ejecutado durante la madrugada de este miércoles en un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI.

También le puede interesar: Alex Saab fue capturado por el FBI en Venezuela: recibieron colaboración de las autoridades venezolanas

Alex Saab pasaría por su segunda extradición a Estados Unidos

Saab recientemente se había desempeñado como Ministro de Industria en el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, se asegura que habría sido detenido por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

Saab ya había sido extraditado a Estados Unidos en el 2023, cuando Maduro señalaba su detención de secuestro. Estuvo preso desde 2021 hasta diciembre de 2023 y fue liberado como parte de un acuerdo entre el gobierno norteamericano y Maduro a cambio de la libertad de 10 estadounidenses presos en Venezuela y de varios presos políticos venezolanos.

Saab fue destituido de su cargo como ministro de Industrias y Producción Nacional el pasado 16 de enero de 2026, a solo 13 días de la operación militar con la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.

Según se conoció, la decisión de sacar a Saab del gobierno fue de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Expertos de InSight Crime aseguran que sin Mauduro en el poder, perdió rápidamente su influencia política y protección diplomática.

De acuerdo con la emisora, con Saab también fue capturado el empresario Raúl Gorrín, que es señalado por las autoridades norteamericanas de haber pagado, presuntamente, unos 159 millones de dólares en sobornos a dos exfuncionarios venezolanos.