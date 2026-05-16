Por fuerte olor encontraron a una mujer extrajera dentro de una vivienda en Envigado, la mujer había sido reportada como desaparecida

En las últimas horas se conoció el hallazgo de una mujer estadounidense de 79 años fue encontrada muerta dentro de una vivienda del municipio de Envigado, al sur de Medellín, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades por un fuerte olor a descomposición que salía del inmueble.

La víctima fue identificada como Nancy Ryan Bean, quien residía sola en una propiedad ubicada en el barrio La Magnolia, en la zona urbana del municipio del sur del Valle de Aburrá.

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Mujer extranjera reportada como desaparecida fue encontrada muerta dentro de una vivienda

El hallazgo se produjo hacia las 11:45 de la mañana de este sábado, 16 de mayo, en una vivienda localizada en la transversal 33A sur con diagonal 33.

De acuerdo con el reporte de las autoridades conocido por El Colombiano, fueron los vecinos quienes dieron aviso tras percibir desde la noche del viernes un olor persistente proveniente de la casa. Al lugar acudieron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado, quienes ingresaron a la propiedad con autorización de la Policía.

Los socorristas entraron por un patio del primer piso y encontraron el cuerpo sin vida de la mujer sobre una cama, en una de las habitaciones del segundo nivel de la vivienda.

Inicialmente, los bomberos intentaron establecer si la muerte obedecía a causas naturales y se contactaron con un médico legista. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no fue posible certificar en el sitio las circunstancias del fallecimiento.

Posteriormente, agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial y señalaron que, en una primera revisión, no encontraron signos evidentes de violencia. Por ahora, la muerte quedó catalogada como “por establecer”, mientras Medicina Legal adelanta los análisis correspondientes para determinar las causas exactas.

Vecinos del sector aseguraron que hacía aproximadamente dos semanas no veían a Nancy Ryan Bean caminando por las calles del barrio La Magnolia. Además, personas cercanas indicaron que desde hace varios días no respondía llamadas ni mensajes, y que su última actividad en redes sociales se registró hace cerca de una semana.

Las autoridades también confirmaron que la mujer contaba con cédula de extranjería vigente hasta 2027, documento que había tramitado luego de decidir radicarse en Colombia para pasar sus últimos años de vida en el país.

Durante la diligencia judicial, los investigadores revisaron la vivienda en busca de elementos que permitan esclarecer si se trató de una muerte natural o si existió alguna situación violenta alrededor del caso.

Según registros oficiales, al menos ocho extranjeros no venezolanos han muerto este año en el Valle de Aburrá. En la mayoría de los casos, las autoridades han establecido causas relacionadas con problemas de salud o situaciones autoinfligidas.