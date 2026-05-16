Impresionante: Incautaron más de 11 toneladas de marihuana, el cargamento más grande de los últimos años

Incautan 11 toneladas de marihuana, el cargamento más grande de los últimos años

En medio de un operativo adelantado en zona rural de Puerto Asís, tropas del Gaula Militar lograron la incautación de más de 11 toneladas de marihuana, en lo que fue catalogado por las autoridades como uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en los últimos años.

La operación se llevó a cabo en la vereda Monserrate, donde uniformados del Gaula Militar Putumayo, junto con unidades de la Dirección de Antinarcóticos y la Sijín de la Policía, realizaron diligencias de allanamiento en dos viviendas que, según información de inteligencia, eran utilizadas como centros de acopio de droga.

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Incautan 11 toneladas de marihuana en Putumayo

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron miles de paquetes prensados que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana. De acuerdo con el reporte oficial, fueron hallados 10.269 paquetes con un peso bruto aproximado de 11.692 kilogramos.

El cargamento quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las pruebas técnicas para confirmar el tipo de sustancia y determinar su procedencia y destino final.

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Según información de inteligencia militar, la droga estaría relacionada con las redes de narcotráfico de la estructura residual conocida como ‘Comandos de Frontera’, grupo señalado de mantener actividades ilegales relacionadas con narcotráfico y control de rutas en el departamento de Putumayo.

Fuentes militares indicaron que el hallazgo fue posible gracias a varias semanas de seguimiento, análisis de terreno e intercambio de información entre organismos de inteligencia, además del apoyo operacional aéreo de la Dirección de Antinarcóticos.

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El coronel Styk Reyes Amaral, comandante del Gaula Militar, aseguró que esta incautación representa una de las mayores afectaciones económicas a las finanzas ilegales de esa estructura armada en los últimos tres años.

Las autoridades señalaron que la zona donde se desarrolló el operativo es considerada uno de los principales corredores utilizados por organizaciones criminales para movilizar cargamentos de droga hacia pasos fronterizos y rutas fluviales en el sur del país.

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Tras el allanamiento, las operaciones militares y policiales continúan en el área para establecer si existen otros inmuebles utilizados para almacenar estupefacientes e identificar a las personas responsables de custodiar el cargamento hallado.