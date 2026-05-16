Alejandro Gaviria arremetió contra Daniel Quintero y no lo bajó de “payaso”

En redes sociales el exministro de Salud Alejandro Gaviria le lanzó un fuerte mensaje al hoy superintendente de salud Daniel Quintero Calle, luego de una denuncia de una madre por la falta de entrega de un alimento médico para su hijo con una enfermedad huérfana.

La controversia se dio luego de la publicación de un video en el que se observa a una mujer reclamando en una sede administrativa de la EPS SOS, en Cali, por la falta de suministro del alimento especializado que necesita su hijo desde hace cuatro meses.

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Alejandro Gaviria le lanzó fuerte adjetivo a Daniel Quintero Calle por reclamo a EPS que está intervenida por el gobierno

La grabación fue compartida en X por un medio local de Cali, en el que se informaba que la madre había presentado múltiples quejas ante la Superintendencia de Salud y que incluso ya había ganado una acción de tutela sin obtener respuesta efectiva por parte de la EPS.

“Una madre desesperada por no recibir alimento de uso médico para su hijo con enfermedad huérfana durante 4 meses, llegó hasta la sede administrativa de la EPS SOS en Cali, para exigir su entrega”, escribió el medio local.

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Daniel Quintero reaccionó al caso y cuestionó duramente al sistema de salud. El hoy superintendente pidió ayuda para contactar a la mujer y lanzó críticas contra la EPS.

“Ayúdenme a conseguir el contacto de esta madre. La EPS debe responder. No puede ser que después de 4 meses pidiendo el alimento de su hijo lo que le manden sea la policía en lugar de soluciones. Este sistema de salud indolente y asesino tiene que cambiar”, publicó Quintero.

Ante ese comentario, Alejandro Gaviria no dudó en comentar y respondió directamente al mensaje del superintendente y escribió: “Este payaso no se ha dado cuenta de que esa EPS está intervenida por la Supersalud”.

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El intercambio generó múltiples reacciones en redes sociales: “La grave #CrisisDeSalud no se resuelve con shows, propaganda, ni actos circenses. Se resuelve con acciones estructurales con resultados para TODOS los pacientes“, “PintuRata Quintero llegó hacer populismo barato con la vida de los colombianos, eso es lo que sabe hacer fuera de tener Master en corrupción que sacó en Medellín” y “Es que es de no creer que vivimos en un país donde Daniel Quintero tiene un cargo público”.