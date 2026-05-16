Expotatuajes se pronunció por la muerte de joven de 26 años tras tatuarse en el evento: esto dijeron sobre el caso

Esta semana se conoció que un joven de 26 años falleció en la ciudad de Medellín tras haberse realizado un tatuaje en el evento Expotatuaje 2026, llevado a cabo en Plaza Mayor. El asistente Juan Felipe Palacio Vélez se tatuó, a lo largo de tres días de feria, un diseño que cubría gran parte de su pierna, y falleció el miércoles en horas de la mañana.

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El señalamiento de la familia

Según su madre, la fiscal Alexandra Vélez, Juan Felipe comenzó a sentirse indispuesto el lunes 11 de mayo, el martes sufrió un paro cardíaco y el miércoles perdió la vida por lo que sería, de acuerdo con ella, una sepsis causada por el tatuaje.

La familia del joven señaló a la organización por supuestas deficiencias en la salubridad del evento, asegurando que “allá hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo, y es una cosa de mucha irresponsabilidad porque hacen eso en un palacio, en un salón de Plaza Mayor”.

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Comunicado del evento

Ante esto, desde expotatuaje se pronunciaron a través de un comunicado lamentando el fallecimiento de Juan Felipe, de quien dijeron que “fue asistido de manera exclusiva por uno de los expositores en Expotatuaje 2026 durante los tres días del evento”.

“Desde la parte directiva de la organización estamos prestos a colaborar con las autoridades en lo que estimen pertinente para esclarecer el fatídico hecho que involucra a uno de nuestros aficionados”, afirmaron.

Además, aseguraron que la organización “ha cumplido cabalmente en cada uno de sus eventos en el cumplimiento de los requisitos solicitados por las autoridades de salud encargadas de estas actividades, además del seguimiento a los protocolos internos exigidos a todos los expositores y participantes”.

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En este sentido, anunciaron que respetarían las investigaciones de las autoridades, pero no afirmaron ni negaron que el tatuaje haya sido la causa del fallecimiento de Juan Felipe, del cual no se conoce un reporte médico oficial.