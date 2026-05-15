Joven de 26 años falleció trágicamente en Medellín tras tatuarse en un evento: familia señala falta de higiene

Un joven de 26 años falleción en Medellín tras una infección que sufrió en su ierna después de hacerse un tatuaje. Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años, se tatuó la extremida en la feria Expotatuaje, realizada el pasado fin de semana en Plaza Mayor, en la capital de Antioquia.

Sufrió grave infección

Según su madre, la fiscal Alexandra Vélez, el joven se tatuó durante los tres días de la feria, pues se trataba de un diseño extenso que abarca gran parte de la pierna. El día siguiente, lunes 11 de mayo, comenzó a sentirse indispuesto, y el martes tuvo un paro cardíaco.

En ese momento, fue llevado al Hospital General, donde le realizaron varias reanimaciones. Sin embargo, Juan Felipe sufrió muerte cerebral y falleció el miércoles a las 7:30 de la mañana.

“Esto pasó por una sepsis de ese tatuaje, es decir, que el tatuaje le provocó una bacteria. Al menos los médicos determinaron eso, que el tatuaje le había ocasionado la bacteria”, explicó la fiscal Alexandra Vélez, madre del joven, según el diario El Colombiano.

Denuncia de los familiares

La familia de Juan Felipe pidió explicación a los organizadores del festival sobre las condiciones de salubridad del espacio y, según ellos, habrían deficiencias. “Allá hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo, y es una cosa de mucha irresponsabilidad porque hacen eso en un palacio, en un salón de Plaza Mayor”, dijo la madre.

Vélez agregó que “es que lo que es un tatuaje es una herida, eso es con varias sesiones y con intervalos de tiempo para que el cuerpo se recupere. Se tatuó de la nalga hasta el tobillo y, pues, le provocó una bacteria que me lo mató"

La madre también criticó que, en las redes sociales del evento, borraron el video del tatuaje de su hijo, y aclaró que Felipe “era un muchacho muy sano, que no tenía riesgos y le gustaba también trabajar con la madera”, señaló.

Desde Expotatuaje no se han pronunciado oficialmente, y dicen estar analizando el caso con el tatuador y con especialistas de salud.