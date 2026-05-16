“Bajeza y ruindad”: Angélica Lozano rechaza afirmaciones sobre presunta relación familiar con hija de Paloma Valencia

El pasado viernes 15 de mayo se presentó un nuevo choque entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a raiz de una publicación en X donde se mencionaba a la hija de la senadora. En dicho post, emitido por una cuenta afín al abogado, afirmaban que la congresista Angélica Lozano era madrina de Amapola Rodríguez, hija de Valencia, insinuando un presunto nexo entre su campaña y la de Claudia López, esposa de Lozano.

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“La he visto cuando su mamá la lleva al capitolio”

Ante los señalamientos, que iban acompañados de fotos generadas con inteligencia artificial, la congresista rechazó el uso de menores de edad para hacer campaña: “Bajeza y ruindad meterse con los hijos de los políticos, más siendo niños”.

Igualmene, aclaró que “a la niña la he visto cuando su mamá la lleva al capitolio”, y explicó que esa es una práctica común entre congresistas. “¿Entonces soy madrina de las decenas de niños que los congresistas y empleados del congreso llevan al trabajo?“, terminó por increpar, aclarando que no tiene ese tipo de relación familiar con la hija de Valencia.

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Para finalizar, reiteró que tales señalamientos eran “bajezas de campañas cloacas”, uniéndose así a los mensajes de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella que rechazaron la afirmación.

Duro mensaje de Valencia y respuesta de De la Espriella

“Candidato y sus bodegas: con mi hija no se metan”. Ante la mención, el abogado se pronunció poco después condenando que se hable sobre la menor y afirmando que no tiene “bodegas”.

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“Doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política”, comenzó diciendo, y agregó: “Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No permita que la indignación nuble su juicio”.

De la Espriella se dirigió a los seguidores y activistas de todas las campañas advirtiéndoles que “los niños son sagrados” y pidiéndoles que “no los usen en la confrontación política”.