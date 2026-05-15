Cruda masacre en Andes, Antioquia: tres personas fueron asesinadas y abandonadas en distintas veredas

En la madrugada de este viernes, 15 de mayo, se registró un grave hecho de violencia en el municipio de Andes, Antioquia, que dejó víctimas mortales. Presuntos integrantes del Clan del Glofo sacaron a tres personas de una mina en el corregimiento de Santa Rita y las asesinaron.

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Según las autoridades, los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en tres veredas distintas de ese corregimiento después de los homicidios. Los hombres fueron encontrado en los sectores de Guaimaral, La Y y Media Luna. Uno de ellos quedó en los límites de Andes con Jardín, según el diario El Colombiano.

Aún no se ha identificado a una de las víctimas

Dos de las víctimas fueron identificada como Daniel de Jesús Mazo Rivera, de 29 años, y Óscar Mateo Gómez Calderón, de 27. El tercer fallecido no fue identificado, y están a la espera de su traslado al casco urbano para saber de quien se trata.

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Las autoridades señalaron que alias Cartagena, presunto integrante de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, estaría detrás del crimen, aunque aún no se conocen los móviles detras de los graves asesinatos que hoy conmocionan a esta población del suroeste antioqueño.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en Antioquia se han registrado siete masacres este año. Titiribí, Segovia, Amalfi, Abejorral, Tarso y Remedios son los otros seis municipios afectados por estos hechos violentos en el departamento.

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