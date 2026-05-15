Campaña de Abelardo de la Espriella denunció intimidaciones en Medellín; grupos criminales estarían inmersos

Abelardo de la Espriella volvió a dar de qué hablar en plena recta final de su campaña presidencial, y ahora el cuento se trasladó a Medellín, una ciudad que se volvió una de sus plazas más importantes antes de las elecciones. Lo que pintaba como la previa de un cierre grande en La Macarena terminó agarrando otro sabor por una denuncia que puso en alerta a sus seguidores: presuntas intimidaciones para retirar publicidad de su candidatura en varios sectores de la capital antioqueña.

De acuerdo con Blu Radio, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria denunció públicamente presuntas presiones contra la campaña presidencial de De la Espriella en Medellín. Según esa versión, personas vinculadas a estructuras criminales habrían ordenado retirar publicidad política instalada en buses y establecimientos comerciales. Como quien dice, el ambiente electoral en la ciudad paisa se calentó más de la cuenta.

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Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en vivo Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en nuevo segmento de Noticias Caracol. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 12 de mayo de 2026) (Captura de pantalla.)

La denuncia también fue registrada por El Tiempo, medio que informó que la campaña dio a conocer estos hechos mediante un comunicado de prensa y publicaciones en redes sociales. Por ahora, es importante aclarar que se trata de señalamientos hechos por la campaña y que deberán ser verificados por las autoridades competentes.

¿Qué habría pasado con la publicidad de Abelardo en Medellín?

Según reportes conocidos sobre la denuncia, las presuntas presiones se habrían presentado en sectores como Belencito y Robledo. En el primer caso, se habló del retiro de publicidad instalada en buses de servicio público, mientras que en el segundo se mencionaron supuestas presiones a comerciantes para quitar material propagandístico de sus establecimientos.

La FM informó que Defensores de la Patria anunció que solicitaría formalmente a las autoridades verificar las denuncias conocidas en Medellín, investigar los hechos y garantizar condiciones de libertad, seguridad y equidad para el desarrollo de la campaña presidencial en los territorios.

El tema no es menor, especialmente porque llega en los días previos al cierre de campaña que Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, tienen previsto realizar en Medellín. De acuerdo con Agencia API, el evento está programado para el domingo 24 de mayo en la Plaza de Toros La Macarena, mientras que un día antes se realizará otro cierre en Barranquilla.

Medellín, una plaza clave en la campaña

La presencia de De la Espriella en Medellín no es casualidad. Antioquia ha sido históricamente un territorio determinante para los sectores de derecha y centroderecha, por lo que cualquier movimiento en esta zona puede terminar pesando en el remate electoral. En ese contexto, la denuncia por presuntas intimidaciones no solo abrió conversación en redes, sino que también puso sobre la mesa la necesidad de garantías para todas las campañas.

Por ahora, el equipo de Abelardo busca mantener el impulso de su cierre en La Macarena, mientras insiste en que las autoridades revisen lo ocurrido. La novela política, como dirían por ahí, todavía tiene varios capítulos por delante; y Medellín, una vez más, aparece como uno de los escenarios donde la campaña presidencial se juega con todo.

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