Equipo de Abelardo De la Espriella denunció presencia de falso escolta armado en evento de campaña en Envigado

Este miércoles 13 de mayo, el equipo de seguridad del candidato presidencial Abelardo de la Espriella informó que, supuestamente, identificó y neutralizó a un individuo que se hacía pasar por escolta del abogado y habría estado haciendo labores de inteligencia durante un evento en Envigado, Antioquia.

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Portaba un arma traumática

“El equipo de seguridad de la campaña detectó y neutralizó una grave situación irregular que fue puesta de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes”, señalaron en un comunicado, precisando que el sujeto insistía en afirmar que sí era escolta del candidato.

Al parecer, el hombre “se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial".

Desde la campaña señalaron que el individuo portaba un arma traumática, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos. Además, dijeron haber encontrado registros audiovisuales detallados del lugar del evento, la tarima, los accesos, los movimientos logísticos y puntos estratégicos del sector.

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Pese a esto, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá afirmó que la persona no ha sido capturada ni judicializada, y únicamente fue retirada del sitio del evento por parte de la seguridad del candidato.

Alertas sobre seguridad del candidato

Sumado a la advertencia sobre este hecho, el equipo de De la Espriella volvió a llamar la atención sobre las presuntas amenazas recientes contra él y “por el riesgo evidente que representan actividades irregulares de inteligencia, seguimientos, infiltraciones y suplantaciones para la vida e integridad del candidato, de los asistentes y del equipo humano que participa en esta campaña".

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Ante esto, solicitaron a las autoridades adelantar labores de inteligencia para determinar quién estaría tras los supuestos planes para atentar con el abogado, y reitearon que él “continuará recorriendo el país y cumpliendo su agenda pública”, pero que exige “garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático, así como medidas reales de protección frente a cualquier amenaza“.