Revelan el historial del supuesto falso escolta que descubrió el equipo de Abelardo de la Espriella

El historial del falso escolta que retuvo el equipo de seguridad de Abelardo de la Espriella.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, dio a conocer por medio de un comunicado de prensa que este miércoles 13 de mayo, su equipo de seguridad retuvo a un hombre que se hizo pasar como falso escolta en medio de un acto político realizado en Envigado, Antioquia.

Lea también: ¿Campaña desde el exterior? Iván Cepeda pidió investigar a embajadora en Haití por presunto proselitismo

Según el escrito, detectaron un presunto intento de atentado contra el abogado, agregando que le encontraron al individuo un arma traumática, binoculares, gas pimienta, dispositivos electrónicos, propaganda del candidato y un carné.

¿Quién es el supuesto falso escolta que retuvo el equipo de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el reporte, el hombre está identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno, incluso de acuerdo con El Tiempo, el individuo hizo una llamada antes de ser detenido.

Esta comunicación al parecer fue con subcomisario Robinson Zapata de la estación de Policía de las Palmas. El mismo medio mencionado anteriormente se contacto con el oficial quien expresó “Este teléfono no tiene historial de llamadas, yo estoy en la estación de Policía que es yendo hacia Rionegro”.

Le puede interesar: “Urabá es lo que usted está buscando”: gobernador de Antioquia le propone a Elon Musk construir puerto espacial en el departamento

Las empresas a su nombre

El Tiempo pudo establecer que este hombre aparece como propietario de una empresa en Medellín llamada Security Service, matriculada el 20 de abril de 2023.

Esta organización se dedicaría al transporte de pasajeros, el turismo y actividades de seguridad privada.

Por otro lado, lo que llamó la atención fueron una serie de fotografías de Carlos Mauricio Zapata, junto con políticos antioqueños, el medio mencionado anteriormente aseguró que hay fotos con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, el secretario de seguridad de la ciudad, Manuel Villa, entre otros.

Según la campaña de Abelardo de la Espriella, “Un individuo se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña".

El candidato presidencial pidió a las autoridades investigar de manera “urgente” a este individuo para determinar el propósito de sus movimientos y si estaría solo en estos hechos o acompañado.