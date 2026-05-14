Asesinan a madre que buscó durante casi cuatro años a su hija desaparecida, la modelo Natalia Buitrago

Foto asesinan a Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago: llevaba cuatro años buscando a su hija desaparecida en Cartagena.

El asesinato de Claribel Moreno, la mujer que durante casi cuatro años dedicó su vida a buscar a su hija desaparecida, volvió a sacudir a Colombia y reabrió uno de los casos más dolorosos y misteriosos de los últimos años: la desaparición de la joven modelo Natalia Buitrago Moreno en Cartagena.

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La historia de esta madre terminó de forma trágica. Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron que Claribel Moreno Castillo, de 55 años, fue asesinada en la noche del miércoles 13 de mayo en zona rural de Jamundí. Según versiones preliminares, la mujer se movilizaba en motocicleta junto a un hombre cuando ambos fueron atacados a disparos cerca del puente de Río Claro, sobre la vía que conduce al corregimiento de Robles.

Matan a Claribel Moreno, símbolo de la búsqueda de Natalia Buitrago: su lucha por encontrar a su hija terminó en tragedia

De acuerdo con un reporte oficial de la Policía Nacional, “se presentó el homicidio en vía pública de la señora Claribel Moreno Castillo, de 55 años, quien presentaba heridas por arma de fuego. El caso es materia de investigación”.

La noticia ha generado profunda conmoción en redes sociales y entre quienes siguieron durante años la lucha incansable de esta madre por encontrar a su hija Natalia Buitrago, desaparecida desde el 18 de agosto de 2021, cuando viajó desde Cali a Cartagena para celebrar su cumpleaños número 22 junto a quien sería su pareja sentimental y varias amigas.

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Desde aquel día, nunca más se volvió a saber del paradero de la joven modelo caleña.

La desaparición convirtió a Claribel Moreno en símbolo nacional de resistencia, dolor y persistencia. Durante más de cuatro años recorrió medios de comunicación, entidades judiciales, escenarios políticos y redes sociales exigiendo respuestas sobre el caso de su hija.

En una de sus publicaciones más recordadas, la mujer escribió un mensaje cargado de angustia y esperanza:

“Dios te bendiga hija. Hoy te deseamos lo mejor del mundo. Hoy son 4 años que viajaste a Cartagena a celebrar tu cumpleaños número 22. Tal vez en este momento estés en un lugar donde no te puedas defender. Tu desaparición forzada se ha convertido en toda una odisea. Seguiré luchando por encontrarte y para que el presunto responsable tenga que pagar”.

Las palabras hoy cobran un significado aún más doloroso tras conocerse su asesinato.

En octubre del año pasado, Claribel habló con medios nacionales sobre la frustración que sentía por el estancamiento de la investigación. En una entrevista aseguró que jamás dejaría de buscar la verdad sobre lo ocurrido con Natalia.

“La madre de la joven manifestó que su sueño era volver a ver entrar a Natalia a su casa y abrazarla nuevamente, razón por la cual no descansaría hasta encontrarla o conocer qué pasó realmente”, relató entonces.

También denunció públicamente las dificultades y vacíos que, según ella, rodeaban el proceso judicial.

“Claribel expresó que la investigación nunca avanzaba y que, supuestamente, al no existir un cuerpo, no era posible judicializar a quien consideraban principal sospechoso”, señalaron declaraciones entregadas por la mujer.

Desde Jamundí viajó en múltiples ocasiones a Cartagena, donde reconstruyó por su cuenta los últimos movimientos de su hija. Buscó testigos, habló con autoridades y recorrió lugares relacionados con la desaparición.

Además, llevó su caso hasta el Congreso de la República, donde pidió públicamente mayor atención de las autoridades y justicia para Natalia Buitrago.

En redes sociales, miles de personas reaccionaron con tristeza al crimen de Claribel Moreno y recordaron cómo la mujer se convirtió en una de las voces más visibles en la lucha contra la desaparición de mujeres en Colombia.

“Usuarios aseguraron que Claribel pasó cuatro años gritando que su hija había desaparecido y denunciando que el caso permanecía quieto”, se lee en numerosas publicaciones compartidas tras conocerse el homicidio.

A lo largo de los años surgieron distintas hipótesis alrededor de la desaparición de Natalia Buitrago. Algunas versiones apuntaban a un posible homicidio, mientras otras mencionaban presuntos casos relacionados con trata de personas.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, el caso sigue sin resolverse.

Claribel insistió hasta sus últimos días en que personas cercanas a Natalia conocían la verdad sobre lo ocurrido, incluyendo quien habría sido su pareja sentimental y algunas de las personas con las que viajó a Cartagena.

En agosto de 2025, durante otro cumpleaños de Natalia lejos de casa, la madre escribió uno de los mensajes más conmovedores de su búsqueda.

“Hija, te extrañamos. Por nada del mundo pararemos tu búsqueda. Te amamos de todo corazón y desde la distancia te abrazamos con la fe puesta en Dios de que te encontraremos”, publicó.

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Hoy, mientras las autoridades investigan el asesinato de Claribel Moreno, el país vuelve a preguntarse qué ocurrió realmente con Natalia Buitrago y por qué una madre que dedicó años enteros a exigir respuestas terminó asesinada sin haber encontrado la verdad sobre el paradero de su hija.