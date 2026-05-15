Mamá de la modelo Natalia Buitrago, desaparecida había denunciado amenazas y atentados, antes de ser asesinada en Jamundí

Foto Claribel Moreno había denunciado amenazas antes de ser asesinada: el caso de Natalia Buitrago vuelve a estremecer a Colombia.

El asesinato de Claribel Moreno, madre de la desaparecida modelo Natalia Buitrago Moreno, volvió a estremecer a Colombia y reactivó las preguntas sobre uno de los casos más dolorosos y misteriosos registrados en los últimos años. La mujer, reconocida por su incansable búsqueda de justicia, había denunciado durante años amenazas, presuntos atentados y múltiples irregularidades alrededor de la desaparición de su hija ocurrida en Cartagena en agosto de 2021.

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Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron que Claribel Moreno Castillo, de 55 años, fue asesinada en la noche del miércoles 13 de mayo en zona rural de Jamundí. Según versiones preliminares, la mujer se movilizaba en motocicleta junto a un hombre cuando ambos fueron atacados a disparos cerca del puente de Río Claro, sobre la vía hacia el corregimiento de Robles.

Madre de Natalia Buitrago murió tras años denunciando intimidaciones y ataques por buscar a su hija desaparecida

“Informan el homicidio en vía pública de la señora Claribel Moreno Castillo, 55 años, presenta heridas por arma de fuego. Caso materia de investigación”, señaló un reporte oficial de la Policía Nacional.

La noticia generó conmoción inmediata en redes sociales, donde miles de personas recordaron a Claribel como símbolo de resistencia y lucha contra la impunidad. Durante casi cuatro años, la mujer recorrió medios de comunicación, entidades judiciales y escenarios políticos denunciando lo que consideraba inconsistencias dentro de la investigación por la desaparición de su hija.

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Todo comenzó el 18 de agosto de 2021, cuando Natalia Buitrago, una joven modelo caleña de 22 años, desapareció luego de viajar a Cartagena para celebrar su cumpleaños. Desde entonces, su madre convirtió la búsqueda en la razón principal de su vida.

“Dios te bendiga hija. Hoy te deseamos lo mejor del mundo. Hoy son 4 años que viajaste a Cartagena a celebrar tu cumpleaños número 22. Tal vez en este momento estés en un lugar donde no te puedas defender. Tu desaparición forzada se ha convertido en toda una odisea. Seguiré luchando por encontrarte y para que el presunto responsable tenga que pagar”, escribió Claribel en una publicación que hoy cobra un significado aún más doloroso.

La mujer sostuvo durante años que recibió amenazas por insistir públicamente en señalar a la expareja sentimental de Natalia como la persona que, según ella, sabía qué había ocurrido con la joven.

Claribel denunció que, mientras avanzaba por cuenta propia en la búsqueda de pistas, comenzaron a presentarse hechos intimidatorios contra su familia. Entre ellos, mencionó un atentado armado contra su hija mayor, quien logró sobrevivir, según informó la Revista Semana.

“Cuando Claribel empezó a indagar por el paradero de Natalia, recibió amenazas que posteriormente se materializaron con un ataque a disparos contra su otra hija, quien se salvó de milagro”, relataron allegados cercanos al caso.

La madre de la modelo también aseguró en repetidas ocasiones que la investigación permanecía estancada.

“No pasa nada. Supuestamente como no hay cuerpo, entonces a su pareja no lo pueden judicializar ni detener”, afirmó en una entrevista concedida meses atrás.

Claribel viajó en múltiples ocasiones a Cartagena, Pereira y Bogotá intentando reconstruir los últimos pasos de Natalia. Incluso participó en debates y espacios públicos en el Congreso de la República, donde pidió mayor atención institucional para el caso.

Según su versión, inicialmente Natalia le había dicho que viajaría a Cartagena con varias amigas. Sin embargo, con el tiempo logró establecer, mediante testimonios y datos recuperados del celular de la joven, que realmente habría estado acompañada de su pareja sentimental, Hernán Darío Jiménez.

“Dos testigos me confirmaron que Natalia estuvo con él en sitios como el Centro Histórico, el Castillo San Felipe y la isla de Boro Boro”, declaró Claribel.

La mujer también cuestionó constantemente las versiones entregadas por la expareja de Natalia, asegurando que cambió varias veces su relato sobre los últimos momentos en que vio a la joven.

“Ese señor primero me dijo que hacía nueve meses no veía a mi hija porque se habían separado y luego aseguró que convivieron hasta pocos días antes del viaje a Cartagena”, contó.

Además, denunció presuntos episodios de violencia dentro de la relación.

“En una ocasión, él la golpeó, le dañó el celular y también le mandó a quemar la moto afuera de la casa”, aseguró Claribel sobre la convivencia que Natalia habría tenido con el hombre desde que apenas tenía 17 años.

Uno de los elementos que más alimentó las sospechas de la familia fue la aparición de la mascota que compartían Natalia y su pareja sentimental en una finca ubicada en Jamundí, luego de la desaparición.

Claribel también insistió en que nunca recibió suficiente apoyo institucional y denunció dificultades para acceder a videos de cámaras de seguridad y registros del viaje de su hija.

“La investigación no avanza”, repitió durante años en entrevistas y publicaciones realizadas desde su cuenta en redes sociales.

En medio de la búsqueda, la mujer recibió apoyo de ciudadanos, colectivos y usuarios en redes que siguieron cada paso de su lucha. Muchos recuerdan que jamás dejó pasar una fecha especial sin dedicarle mensajes a Natalia.

“Hija, te extrañamos. Por nada del mundo pararemos tu búsqueda. Te amamos de todo corazón y desde la distancia te abrazamos con la fe puesta en Dios que te encontraremos”, escribió durante uno de los cumpleaños de la joven.

Ahora, el asesinato de Claribel Moreno reabre las preguntas sobre la desaparición de Natalia Buitrago y genera nuevas dudas sobre quién estaría detrás de las amenazas y ataques denunciados por la familia durante estos años.

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Mientras avanzan las investigaciones por el crimen ocurrido en Jamundí, el país vuelve a preguntarse qué ocurrió realmente con la joven modelo desaparecida en Cartagena y por qué la mujer que dedicó su vida a buscarla terminó asesinada sin encontrar respuestas.