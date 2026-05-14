“No me acuerdo de nada”: pasajero de vuelo de Avianca señalado de acoso sexual rompió su silencio

Avianca denunció a un pasajero por los costos que le generó a la aerolínea tras agredir sexualmente a una mujer.

El pasajero señalado de agresión sexual en un vuelo de Avianca de lla ruta Bogotá - Madrid habló recientemente sobre lo sucedido, después de que la aerolínea anunciara sanciones por tener que devolver el vuelo a la capital colombiana ante el caso de presunto acoso, lo que habría causado pérdidas económicas superiores a los 40.000 dólares (cerca de 150 millones de pesos).

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Esta es la identidad del pasajero

Al parecer, el hombre, identificado por El Tiempo como César Augusto Rodríguez Muñoz, habría exhibido sus partes íntimas a una pasajera en ese avión mientras se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue retirado de la aeronave y su caso puesto en manos de la Fiscalía.

El medio ya mencionado se contactó con el hombre, de 52 años y nacionalidad colombo-española, para que hablara sobre el episodio. Rodríguez Muñoz confirmó que estaba ebrio, pero negó los señalamientos de acoso.

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“Los aviones a mí me dan pánico, no sé lo que pasó”

“Ese día yo estaba muy mal, había tomado mucho y me había tomado una pastilla para los nervios. Los aviones a mí me dan pánico, la verdad no sé lo que pasó, no me acuerdo de nada", aseguró Rodríguez, y afirmó: “Lo que están diciendo de una agresión sexual es todo una mentira, empezando porque yo soy gay, nunca he estado con una mujer y nunca he tenido nada con una".

Igualmente, aseguró que Avianca no le ha notificado sobre acciones judiciales en su contra, y solo se comunicaron con el sobre la renovación del vuelo: “Avianca me contactó pero para decirme que me habían renovado el vuelo, se suponía que salía ayer a las 4 y media de la tarde para España pero yo no me fui porque tengo miedo con toda esta situación".

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Además, el pasajero, quien dice que se dirigía a Europa por trabajo, habló de lo que sucedió después de ser retirado del avión con las manos esposadas: “Me retuvieron y me hicieron unas preguntas, pero al rato me soltaron porque eso que dicen es mentira. Y si me emborraché, pues sí, pido perdón, pero yo no he hecho nada de esas cosas porque eso no es demostrable".