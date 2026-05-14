Suspenden a embajadora en Haití por presunta participación en política: dijo que Iván Cepeda era “un candidato magnífico”

La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de suspender provisionalmente a Vilma Velásquez, actual embajadora de Colombia en Haití, después de hacer comentarios a favor de Iván Cepeda que constituirían una presunta participación en política.

Lea también: “Ha sido todo un caballero”: vice de Abelardo de la Espriella defendió al candidato ante críticas por tratos a mujeres

Los comentarios de la diplomática

La diplomática dijo al medio de ese país Metropole Radio y Televisión que “Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (…) La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Además, lo describió como “un buen hombre” que “está con el pueblo” y dijo que deseaba que él ganara las elecciones para que acudiera a una celebración en Haití prevista para noviembre.

El candidato ya había solicitado horas antes al Ministerio Público que investigaran la actuación de Velásquez, rechazando su intervención. “De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, señaló.

Esto le puede interesar: “Ya cobran muertos en mi familia más cercana”: el duro señalamiento de Petro a la Fiscalía por reciente fallecimiento

La medida tomada por la Procuraduría

Para la Procuraduría, Velásquez podría haber cometido una falta disciplinaria, pues los servidores públicos tienen restricciones para intervenir en controversias políticas y campañas electorales. En ese sentido, fue suspendida de su cargo hasta el 31 de mayo, día en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.

“Para la delegada concurren elementos que le permiten concluir razonadamente que, Vilma Velásquez Uribe, de no ser suspendida, podría seguir participando en la contienda política que actualmente se adelanta a favor de las aspiraciones electorales de uno o varios de los inscritos para el cargo de presidente de la República ”, afirmó la entidad.

Conozca esto: Equipo de Abelardo De la Espriella denunció presencia de falso escolta armado en evento de campaña en Envigado

Sumado a ello, se ordenó incorporar al expediente las publicaciones de prensa y los contenidos difundidos en redes sociales que originaron la actuación disciplinaria y pedirle a la Cancillería enviar, en un plazo de cinco días, la certificación laboral de la embajadora, incluyendo fecha de nombramiento, funciones, salario y documentos administrativos relacionados con su cargo.