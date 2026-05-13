“Ya cobran muertos en mi familia más cercana”: el duro señalamiento de Petro a la Fiscalía por reciente fallecimiento

Durante las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se ha referido en múltiples publicaciones en X al reciente aborto espontáneo sufrido por Laura Ojeda, la esposa de su hijo Nicolás Petro. El mandatario dijo lamentar la pérdida de su nieto y culpó a la Fiscalía por ello, señalándola, incluso, de “tortura psicológica”.

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“Está es la tortura sicológica construida desde la fiscalía general de la Nacion contra mi familia. Repiten la historia del fiscal general Néstor Humberto Martinez y olvidan el compromiso de no hacer una fiscalía política”, aseguró Petro, quien en un trino anterior ya había afirmado que el aborto se dio por “la presión” de la Fiscalía y la “prensa oligárquica”.

Acusaciones de su hijo contra fiscal

“Ya cobran muertos en mi familia más cercana”, finalizó el mandatario, reposteando a su vez una publicación de su hijo dando detalles sobre la situación. En esta, Nicolás Petro acusa a la fiscal Lucy Laborde de hacerles seguimiento y perfilamiento sin la autorización de un juez y revelar información privada suya y de su bebé de dos años.

“Toda esta presión más el acoso judicial y la filtración de la fiscal Lucy a Revista Semanas provocó un aborto, ayer perdimos a nuestro bebé. Era una nueva ilusión para nosotros”, lamentó, y reiteró con contundencia: “Responsabilizo directamente a la Fiscal Lucy Laborde por el aborto que sufrió Laura, y si algo le llega a suceder a Laura y a mi bebé Luka, ella también será la responsable. Un odio irracional no dejo florecer una vida”.

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Estas declaraciones de Nicolás y Gustavo Petro se dan en medio del proceso judicial contra Laura Ojeda por el presunto delito de violación de datos personales a Daysuris Vásquez, exesposa de su pareja. La audiencia de imputación de cargos que estaba programada para el pasado 12 de mayo, pero fue aplazada luego de que Ojeda presentara una incapacidad médica de siete días, al parecer por el aborto sufrido.