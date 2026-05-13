Avianca denunció a un pasajero que habría agredido sexualmente a una mujer durante un vuelo Bogotá - Madrid

Avianca denunció a un pasajero por los costos que le generó a la aerolínea tras agredir sexualmente a una mujer.

Avianca informó por medio de un comunicado a la opinión pública, que demandará penalmente a un pasajero que agredió sexualmente a una mujer, en un vuelo que iba de Bogotá hacia Madrid, España. La aerolínea alega daños y perjuicios, ya que hizo que el avión tuviera que volver al Aeropuerto El Dorado, reportando pérdidas superiores a 40 mil dólares.

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Todo parece indicar que los hechos ocurrieron el pasado domingo 10 de abril, donde el sujeto en cuestión, cuya identidad no fue revelada, acosó a una mujer tocándose sus partes íntimas. La compañía aérea también aseguró que el señalado estaba en estado de embriaguez.

“El individuo, quien presentaba signos de embriaguez, protagonizó un grave incidente de comportamiento disruptivo que incluyó agresión sexual a una pasajera”, indicó la aerolínea en el comunicado quien agregó:

“Esta interrupción afectó los itinerarios de 276 pasajeros, quienes pudieron reanudar su viaje una vez que se garantizaron las condiciones de seguridad y el implicado fue puesto a disposición de las autoridades competentes quienes lo detuvieron a su llegada a Bogotá”.

Avianca detalló que el alto costo corresponde a "consumo adicional de combustible, servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y su tripulación, entre otros".

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La aerolínea ha señalado que en lo que va de 2026 registra 212 incidentes de pasajeros disruptivos, sumándose a los 572 reportes contabilizados durante 2025.