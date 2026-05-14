Capturan a mujer que extorsionaba a policía a cambio de no difundir videos íntimos: esta era la cifra que exigía

En Venecia, Antioquia, la Policía capturó a una mujer señalada de, presuntamente, extorsionar a su expareja sentimental con la amenaza de difundir videos íntimos de él. La víctima era un policía a quien le exigía 500.000 pesos para no divulgar el material privado.

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“Los hechos se registraron cuando la presunta responsable, expareja sentimental de la víctima, se disponía a recibir la suma de 500 mil pesos, exigida a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo. La acción operativa permitió la intervención oportuna y la materialización de la captura en flagrancia de esta persona”, señaló el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, sobre la mujer que fue puesta a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de extorsión.

Judicializan a entrenador de futbol señalado de agresión sexual a menores

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Víctor Julio Lozano Fandiño, un entrenador de fútbol que, al parecer, agredió sexualmente a una menor de edad de 16 años en Cali.

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Según la evidencia recolectada, el hombre habría citado a la víctima para acudir a su vivienda el pasado 15 de enero, con la excusa de entrenarla allí ya que el gimnasio habitual estaba cerrado.

En el lugar, el hombre presuntamente ejerció violencia para lanzarla a la cama y agredirla sexualmente, intimidándola, también, con que otra persona la atacaría. La víctima logró escapar del lugar y días después recibió un mensaje en su celular donde el hombre, al parecer, le hacía insinuaciones.

Una fiscal de la Seccional Cali le imputó el delito de acto sexual violento a Lozano Fandiño. El cargo no fue aceptado, pero por decisión judicial el señalado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.