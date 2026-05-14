Duro golpe al terrorismo: encuentran gigantesco cargamento de explosivos en Medellín

En las últimas horas, la Dijín y Sijín de la Policía encontraron un enorme cargamento de explosivos en medio de un operativo en Medellín. En la acción, se incautaron cerca de 1.5 toneladas de ANFO, un poderoso material explosivo, además de otros artefactos para la realización de estas actividades.

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La acción de las autoridades se llevó a cabo en el barrio Téjelo, ubicado en la comuna 5, Castilla. Allí operaba el “punto logístico” de almacenamiento de una red de tráfico de explosivos. Entre los hallazgos de la Policía, también estuvieron 3.8 toneladas de nitrato de amonio, 2.700 detonadores, 1.900 metros de cordón detonante y 2.100 fósforos eléctricos.

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Cabe señalar que el ANFO es uno de los explosivos industriales más utilizados en operaciones de minería, voladuras y construcción de túneles. Su composición combina nitrato de amonio y combustible, lo que le permite generar una alta capacidad de detonación y generar daños considerables.

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Al parecer, el peligroso cargamento pertenecería a una red criminal transnacional que hace presencia en 10 departamentos del país, según informo William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional. Los detonadores habrían ingresado a Colombia desde el exterior y, junto con el resto del material, tendría como objetivo llegar a diferentes organizaciones ilegales para ser usados en ataques contra la población civil y la fuerza pública.

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