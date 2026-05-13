“Me dijo que me iba a matar”: exesposa de exgobernador del Tolima lo señala por amenazas de muerte y relaciones con menor de edad

Liliana Soler Carvajal, exesposa del exgobernador del Tolima Ricardo Orozco Valero, ha generado conmoción en el departamento con unas graves afirmaciones contra el exmandatario local, a quien acusa de haber sido violento contra ella y sus hijos.

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Soler fue pareja de Orozco durante más de 23 años, hasta finales de 2025, y ejerció como gestora social de la Gobernación del Tolima en el periodo 2020–2023. Por medio de un video, afirmó que ese político, perteneciente al Partido Conservador, la amenazó de muerte cuando ella le terminó la relación tras descubrirle una presunta infidelidad con una menor de edad.

“Si me llega a pasar algo a mí o a algún miembro de mi familia, el único culpable es el señor José Ricardo Orozco Valero, debido a que lo eché de mi casa porque el día 22 de noviembre de 2025 me enteré de que tenía una relación desde hacía más de un año con una mujer de 17 años”, expresó Soler.

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Al parecer, el video fue grabado el pasado 18 de marzo pero solo empezó a circular recientemente por el riesgo que estaría enfrentando la víctima. “José Ricardo Orozco me dijo que me iba a matar a mí y a toda mi descendencia, que no quedaría nada de nosotros sobre la faz de la tierra. En estos momentos quiero hacer esta denuncia pública. Yo no tengo ningún tipo de enemigos, absolutamente nada”, enfatizó la mujer.

La exesposa de ese gobernador también aseguró tener videos y otras pruebas que sustentarían sus denuncias contra Orozco, quien no se ha pronunciado y se cree que buscaría aspirar nuevamente a ese cargo en 2027.