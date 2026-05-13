Petro reaccionó a foto que compartió Donald Trump en la que aparece Venezuela como estado número 51

Gustavo Petro reaccionó a foto de publicada por Donald Trump en la que aparece Venezuela como estado 51

El presidente Gustavo Petro, se pronunció luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, difundiera en su red Truth Social una imagen en la que Venezuela aparece representada como el supuesto “estado número 51” de Estados Unidos.

La publicación, que rápidamente generó polémica en redes sociales y reacciones políticas en varios países de Latinoamerica, mostraba el mapa venezolano cubierto con la bandera estadounidense y acompañado únicamente por la frase “State 51”.

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Petro reaccionó a foto publicada por Trump sobre Venezuela

La imagen fue compartida un día después de que Trump asegurara en una entrevista con Fox News que contempla “seriamente” la posibilidad de anexar a Venezuela al territorio norteamericano.

Tras la viralización de la publicación, Petro utilizó su cuenta de X para pronunciarse y advirtió que una decisión de ese tipo no podría darse sin el consentimiento del pueblo venezolano.

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“Esta nueva idea en el gobierno de los EEUU no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela”, escribió el mandatario.

La reacción de Petro se sumó a la de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, quien descartó de manera tajante que Venezuela pueda convertirse en parte del territorio estadounidense.

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“Eso jamás estaría contemplado”, afirmó Rodríguez al responder a las declaraciones de Trump. Según dijo, el pueblo venezolano mantiene un fuerte sentido de independencia y defenderá la soberanía nacional.

La funcionaria también resaltó la historia libertaria de Venezuela y aseguró que el país continuará protegiendo “su integridad, soberanía e independencia”. Aun así, evitó elevar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene espacios de cooperación con Washington.

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Rodríguez destacó además el peso energético de Venezuela en el escenario internacional al recordar que la nación posee una de las mayores reservas de petróleo y gas natural del mundo.

Otro detalle que llamó la atención sobre la imagen difundida por Trump es que el mapa no incluía el territorio del Esequibo, zona en disputa entre Venezuela y Guyana y cuyo caso actualmente es analizado por la Corte Internacional de Justicia.

En los últimos meses, Trump ha insistido en comentarios sobre Venezuela, llegando incluso a afirmar que en ese país “lo aman” y bromeando con la posibilidad de aspirar a la presidencia venezolana.