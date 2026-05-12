Escándalo en UdeA: Se conocen las sanciones para los médicos que intentaron hacer fraude en el examen de admisión

Dispositivos utilizados por los más de 40 médicos que intentaron hacer fraude en el examen de admisión a especializaciones en la Universidad de Antioquia. (Fotos: Cortesía UdeA)

Los 40 médicos que intentaron hacer trampa en la UdeA podrían ir a la cárcel

La Universidad de Antioquia comenzó a aplicar las sanciones contra los médicos involucrados en el escándalo de fraude detectado durante las pruebas de admisión a especializaciones médico-quirúrgicas realizadas en Medellín el pasado 10 de abril.

Las medidas incluyen la prohibición de participar en procesos académicos y exámenes de admisión de la institución por periodos que van desde dos hasta diez semestres, dependiendo de la gravedad de cada caso.

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UdeA tiene listas las sanciones a los médicos que intentaron hacer fraude en el examen de admisión

La decisión está siendo notificada de manera individual por la Jefatura del Departamento de Admisiones y Registro de la universidad, mediante resoluciones en las que se detallan las conductas investigadas y las normas presuntamente vulneradas.

Según explicó la institución, las sanciones fueron definidas tras concluir las etapas de verificación y análisis de los hechos relacionados con el caso que sacudió a la Facultad de Medicina.

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El fraude quedó al descubierto cuando docentes detectaron comportamientos irregulares en una de las sedes donde se realizaba el examen de admisión para las especializaciones, proceso al que se presentaron cerca de 3.700 médicos para disputar apenas 45 cupos.

A partir de ese momento, las autoridades académicas activaron protocolos de control y comenzaron a revisar a los aspirantes, encontrando sofisticados mecanismos tecnológicos utilizados para hacer trampa.

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De acuerdo con las investigaciones, al menos 40 médicos habrían participado en la red de fraude utilizando auriculares Bluetooth ocultos, dispositivos de comunicación y sistemas para fotografiar las pruebas y enviar las preguntas a personas externas que resolvían el examen en tiempo real.

Las autoridades también investigan una presunta estructura organizada que habría cobrado hasta 160 millones de pesos por facilitar el acceso al sistema ilegal.

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Además de las sanciones académicas impuestas por la universidad, el caso fue trasladado al Tribunal de Ética Médica, entidad que evaluará si los implicados incurrieron en faltas éticas que podrían derivar en la suspensión o incluso la pérdida definitiva de su tarjeta profesional.

Paralelamente, la justicia ordinaria adelanta investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales tanto de los médicos involucrados como de las personas que habrían coordinado la red de fraude desde el exterior.

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La universidad también anunció un refuerzo en las medidas de seguridad para futuros procesos de admisión, con el objetivo de impedir el ingreso de dispositivos electrónicos a los salones donde se desarrollen las pruebas.

“Como Universidad que propende por el comportamiento ético, reiteramos nuestro profundo rechazo a que profesionales de la salud participen en estructuras externas que con mecanismos dispuestos para el fraude académico pretenden vulnerar la igualdad de condiciones”, le dijo la universidad a El Colombiano.