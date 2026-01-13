Mónica Rodríguez criticó a ‘Matador’ por burlarse del peso de Paloma Valencia: “no es la forma de ganar votos”

El caricaturista Julio César González, mejor conocido como ‘Matador’, despertó una ola de indignación en las redes sociales tras burlarse del peso de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En un trino publicado este 12 de enero, citó al difunto periodista Jaime Garzón para mofarse de la líder política. “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se “dirige” al país. Se “digiere” al país", advirtió ‘Matador’ en su cuenta en la red social X junto a un video en el cual se veía a la senadora comiendo.

Unas horas más tarde, y pese a las duras críticas que recibió, ‘Matador’ volvió a atacar a la precandidata. “Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. $230.000 pesitos La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda”, indicó el caricaturista.

En esa publicación también incluyó una caricatura en la cual mostraba a Paloma Valencia con sobrepeso y comentando: “En el fondo envidio a los pobres. Siempre tan delgados”.

Sus publicaciones fueron objeto de múltiples críticas de los simpatizantes de Paloma Valencia y de distintas mujeres, quienes calificaron la puiblicación como machista. Entre las figuras que cuestionaron a ‘Matador’ estuvo la reconocida periodista Mónica Rodríguez.

“No, ‘Matador, así no es la forma de ‘ganar votos’. Criticar el cuerpo de cualquier persona (en este caso el de Paloma Valencia) es una vileza. Uno esperaría que cualquier campaña se eleve por encima de los prejuicios, los estigmas y los moldes que a menudo nos impone esta sociedad cada vez más superficial. Que el debate sea con ideas, pero, sobre todo, con altura", advirtió Rodríguez en un trino.

Con ello, se refería a que ‘Matador’ también está impulsando su aspiración al Senado con el aval del Pacto Histórico para las elecciones legislativas de este 2026.

El expresidente Uribe también se pronunció

También a través de su cuenta oficial en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe -jefe natural del Centro Democrático- se pronunció sobre los comentarios y las caricaturas de ‘Matador’.

“El peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza de su corazón”, advirtió el exmandatario.