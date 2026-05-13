¡Japón pagará estudios y tiquetes a colombianos! ICETEX abrió becas para pregrado, maestría y doctorado

El ICETEX anunció la apertura de cuatro convocatorias de becas financiadas por el Gobierno de Japón para colombianos interesados en estudiar en universidades e instituciones japonesas a partir de 2027.

Las oportunidades hacen parte del programa Monbukagakusho – MEXT y están dirigidas a bachilleres, estudiantes universitarios y profesionales que quieran cursar programas presenciales de pregrado, tecnología, entrenamiento técnico especializado, maestrías y doctorados en ese país asiático.

También le puede interesar: “Urabá es lo que usted está buscando”: gobernador de Antioquia le propone a Elon Musk construir puerto espacial en el departamento

Becas para colombianos que quieran estudiar en Japón

Uno de los principales atractivos de estas becas es que cubren prácticamente todos los gastos académicos y de sostenimiento. Los seleccionados recibirán pago de matrícula, costos educativos, tiquetes aéreos ida y regreso entre Colombia y Japón, además de un apoyo económico mensual.

En el caso de programas de pregrado, tecnología y entrenamiento técnico, los beneficiarios recibirán 117.000 yenes mensuales, equivalentes aproximadamente a 2,8 millones de pesos colombianos.

Lea también: Pilas: Revise si fue elegido como jurado de votación en Antioquia, porque ya hay más de 114.000 seleccionados

Para quienes accedan a maestrías y doctorados, el apoyo económico será de entre 143.000 y 145.000 yenes mensuales, es decir, entre 3,4 y 3,5 millones de pesos aproximadamente.

Las convocatorias estarán abiertas hasta el próximo 1 de junio de 2026 a las 5:00 p. m.

Según explicó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo, estas becas buscan fortalecer la cooperación académica entre Colombia y Japón y ampliar las oportunidades internacionales para jóvenes y profesionales colombianos.

Puede leer: ‘Matador’ será investigado por el CNE tras caricaturas que atacaban el físico de Paloma Valencia

¿Qué programas están disponibles?

Entre las convocatorias habilitadas se encuentran:

Programa Monbukagakusho para pregrados universitarios en Japón, dirigido a bachilleres colombianos.

Programa KOSEN para estudios técnicos y tecnológicos en áreas de ingeniería y tecnología.

Programa de entrenamiento técnico especial en áreas como negocios, moda, bienestar, educación y tecnología.

Programa para maestrías y doctorados orientado a profesionales y estudiantes próximos a graduarse.

Los programas tendrán duraciones entre dos y cuatro años, dependiendo del nivel académico, y varios incluyen un año preparatorio antes del inicio de clases.

Requisitos para aplicar a las becas a Japón

Entre las condiciones generales exigidas están contar con buen desempeño académico, cumplir con el promedio mínimo requerido según cada programa y acreditar dominio del inglés equivalente a nivel B2.

Otras noticias: Fuertes críticas a Aida Quilcué por afirmar que en la selva amazónica es “el tigre el que protege el territorio”

Los interesados deberán diligenciar primero el formulario oficial del Gobierno de Japón y posteriormente completar la postulación a través de la plataforma oficial del ICETEX.

La entidad recordó que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse únicamente por canales oficiales, por lo que hizo un llamado a no caer en estafas o intermediarios.

La información completa sobre requisitos y postulaciones puede consultarse en ICETEX.