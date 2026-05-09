Abelardo De La Espriella denunció presunto plan para atentar contra su vida

Foto Abelardo De La Espriella alerta sobre presunto atentado en su contra.

Tomada de la cuenta de Instagram de Abelardo De La Espriella.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció públicamente que habría recibido información sobre un presunto plan para atentar contra su vida bajo la modalidad de francotirador, una alerta que, según aseguró, provino de una fuente de inteligencia de “alto nivel” y de confianza.

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La denuncia fue realizada a través de un video difundido en redes sociales, donde el abogado y aspirante presidencial afirmó que la amenaza representa no solo un riesgo para él y su familia, sino también para el proceso democrático en Colombia.

Abelardo De La Espriella pidió reforzar su seguridad tras denunciar presunto atentado planeado por francotirador

“Esto no es un rumor. Es una amenaza real que no solo va contra mí, sino contra la democracia, contra la libertad y contra todos los colombianos que se atreven a defender la Patria”, manifestó Abelardo De La Espriella durante su pronunciamiento.

El dirigente político aseguró que la información recibida advierte sobre la supuesta planeación de un atentado en su contra y señaló que, presuntamente, en el plan estarían involucrados miembros oficiales y personal relacionado con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Sin embargo, hasta el momento no ha revelado pruebas públicas ni ha mencionado nombres específicos de funcionarios.

La gravedad de la denuncia llevó al candidato del movimiento Firmes por la Patria a solicitar la intervención urgente de las autoridades competentes para verificar la información y reforzar las medidas de protección.

De La Espriella sostuvo que el clima político actual estaría marcado por amenazas, campañas de desprestigio y actos de intimidación contra quienes representan posiciones contrarias al Gobierno nacional.

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Según expresó, esta situación ocurre en medio del crecimiento de su movimiento político y de una campaña presidencial que, de acuerdo con sus declaraciones, avanza con fuerza hacia la primera vuelta electoral.

“A mí no me acobardan”, afirmó el abogado, quien reiteró que continuará recorriendo el país y defendiendo sus propuestas enfocadas en una política de seguridad y lucha frontal contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

En sus declaraciones, el candidato también relacionó la supuesta amenaza con la política de paz total impulsada por el Gobierno y cuestionó la designación de integrantes de grupos armados como gestores de paz.

Además, aseguró haber sido víctima de perfilamientos y ataques debido a sus posiciones políticas y a su aspiración presidencial.

Tras hacer pública la denuncia, Abelardo De La Espriella anunció que solicitará un fortalecimiento de su esquema de seguridad y medidas adicionales de protección para su familia y su equipo de campaña.

El aspirante presidencial también pidió que la Embajada de Estados Unidos en Colombia preste atención a su situación, argumentando su condición de ciudadano estadounidense.

“Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea”, expresó el candidato en el video, dejando claro que no suspenderá sus actividades políticas pese a la alerta recibida.

La denuncia generó reacciones en distintos sectores políticos y volvió a abrir el debate sobre las garantías de seguridad para los candidatos presidenciales en Colombia, especialmente en un contexto marcado por polarización política y denuncias de amenazas contra figuras públicas.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre la veracidad de la información revelada por el abogado ni sobre posibles investigaciones relacionadas con el supuesto plan criminal.

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Mientras tanto, Abelardo De La Espriella insiste en que mantendrá su campaña activa y que seguirá participando en eventos políticos en diferentes regiones del país, aunque bajo estrictas medidas de seguridad.