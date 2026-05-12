“Paloma nunca quiso a Miguel”: Miguel Uribe Londoño reaccionó al apoyo de María Claudia Tarazona a la candidata del Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño arremetió contra Paloma Valencia y dijo que no quería a su hijo

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño reaccionó con dureza al anuncio de María Claudia Tarazona, quien confirmó públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia para las elecciones de 2026.

En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, Uribe Londoño cuestionó que se utilice el nombre de su hijo, Miguel Uribe Turbay, dentro de la campaña política del uribismo y lanzó fuertes críticas contra la candidata del Centro Democrático.

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Miguel Uribe Londoño aseguró que Paloma Valencia maltrató a su hijo

“Es tratar de usar el nombre de Miguel y el nombre de Miguel no lo puede usar Álvaro Uribe, ni lo puede usar Paloma porque Paloma maltrató a Miguel. Paloma nunca quiso a Miguel”, afirmó.

El dirigente político también aseguró que las “banderas” de su hijo le pertenecen a él como padre y no a otras figuras del partido.

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“María Claudia no puede entregar las maneras de Miguel Uribe, porque es que ya no las tiene. Las banderas de mi hijo las tengo yo, su papá, el que lo engendró con Diana Turbay”, agregó.

Las declaraciones se conocieron después de que María Claudia Tarazona anunciara en entrevista con el mismo medio que apoyará la aspiración presidencial de Paloma Valencia porque, según dijo, esa habría sido la voluntad de su esposo antes de ser asesinado. La viuda explicó que tomó la decisión pensando en la posibilidad de que la candidata uribista pueda imponerse en una eventual segunda vuelta presidencial.

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El respaldo de Tarazona generó una nueva fractura pública dentro del sector político cercano al legado de Miguel Uribe Turbay y reavivó las tensiones internas en la derecha colombiana, especialmente dentro del uribismo, en medio de una campaña presidencial marcada por divisiones y disputas entre sectores conservadores.