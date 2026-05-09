Abelardo de la Espriella confirmó que sería capaz de extraditar a Gustavo Petro y Marbelle lo aplaudió

Pocas figuras en el país tienen la capacidad de Marbelle para reinventarse y permanecer en el ojo del huracán por décadas. Desde sus inicios como una estrella infantil hasta su consolidación como jurado implacable en los realities más vistos, la vallecaucana ha construido un imperio basado en la autenticidad y el carácter. Su vida, que ha sido un libro abierto frente a las cámaras, refleja la historia de una mujer que ha transformado el dolor y la crítica en combustible para su carrera.

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Como es conocido, Marbelle ha sido una de las principales detractoras de Gustavo Petro y quienes hacen parte de su gobierno demostrando así descontento con cada una de las acciones impulsadas a lo largo de los últimos cuatro años. Sin embargo, su mandato está a punto de llegar a su fin y la cantante tiene la fe puesta en uno de los candidatos más fuertes como lo es Abelardo de la Espriella, dejando claro su apoyo en redes sociales y haciendo parte de algunos eventos de su campaña.

Recientemente, Abelardo en medio de su recorrido político estuvo haciendo parte de Caracol Radio sosteniendo una conversación con Vanessa de la Torre, quien no dudó en indagar sobre si le llegara una orden de extradicción para Gustavo Petro la ejecutaría. Sin dejar que la periodista terminara la pregunta De la Espriella afirmó que lo haría: “Si, es más me sacrifico y yo mismo lo llevo hasta Miami. No te quepa la menor duda. Pregúntale a cualquier candidato que respeta la constitución y la ley, si recibe una solicitud de extradicción se surte el trámite en la Corte Suprema como manda la ley y debe firmarlo por qué no habría de hacerlo y si es sobre el innombrable me voy para la corte cuando sale, aquí estoy pendiente.

Me quedo a dormir ahí abajo en la corte esperando que salga el concepto para firmarlo y yo montarlo en el avión, claro que sí, porque todo el año que le han hecho a Colombia no puede quedar en la impunidad, yo vine a derrotarlos y a castigarlos", fueron las declaraciones expuestas por parte de Abelardo de la Espriella.

Ante sus declaraciones las diversas reacciones no se hicieron esperar, entre ellas de Marbelle, quien reiteró: “No hay que esperar otra respuesta”.