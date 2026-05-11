“Presente las pruebas”: DNI responde a De la Espriella por supuesto plan de atentado en su contra

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) acaba de emitir un comunicado público sobre la denuncia que hizo Abelardo de la Espriella, respecto a un atentado en su contra y que estaría involucrado personal de la entidad:

“Rechazamos cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución o a sus servidores públicos con actividades delictivas. La DNI es un organismo de inteligencia de carácter civil, cuya misión principal es producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones del alto gobierno frente a amenazas al Estado o que pongan en riesgo a la población. Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica. En consecuencia, el personal de la entidad no recibe entrenamiento castrense alguno“, escribieron desde el DNI.

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El comunicado agrega:

“Asimismo, esta Dirección mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que se aparten del deber oficial, contando para ello con protocolos de inteligencia y contrainteligencia rigurosos que garantizan que el actuar de nuestros servidores, esté alineados exclusivamente con los fines constitucionales del Estado y los Derechos Humanos”.

De esta manera, desde la entidad le pidieron al candidato De la Espriella presentar las pruebas.

“De igual manera, instamos al señor De la Espriella a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias que sustenten sus afirmaciones ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la gravedad de lo expuesto exige un trámite judicial y de investigación”.

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Finalmente, advirtió la entidad de Inteligencia, que: “ante estas aseveraciones, la DNI se reserva el derecho de interponer las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad institucional que se produce en el cumplimiento del principio de legalidad, los Derechos Humanos y la confianza ciudadana”.