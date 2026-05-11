¿Lo eligieron jurado de votación para 2026? Estas son las razones válidas para no asistir y evitar millonarias multas

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Ciudadanos votando y jurados realizando el conteo de votos en un puesto electoral en Antioquia.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, muchos ciudadanos ya empezaron a revisar si fueron designados como jurados de votación, una función obligatoria que puede generar multas de hasta diez salarios mínimos para quienes no se presenten sin una justificación válida.

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Sin embargo, lo que pocos saben es que la ley sí contempla varias razones oficiales para quedar exonerado del cargo. La Registraduría Nacional explicó cuáles son las causales aceptadas y cómo puede hacerse el trámite para evitar sanciones.

Estas son las razones válidas para no ser jurado de votación

De acuerdo con el artículo 108 del Código Electoral colombiano, existen varias situaciones que permiten solicitar formalmente la exoneración como jurado de votación.

Las causales válidas son:

Tener una enfermedad grave.

Que el cónyuge, padre, madre o hijo presente una enfermedad grave.

Fallecimiento del jurado o de alguno de esos familiares el mismo día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores.

No vivir en el lugar donde fue designado.

Ser menor de 18 años.

Haber inscrito la cédula y votar en otro municipio.

Además, la Registraduría indicó que los colombianos que se encuentren viviendo fuera del país también podrán presentar documentos expedidos por el consulado correspondiente para solicitar la exoneración.

¿Cómo pedir la exoneración como jurado de votación?

Las personas seleccionadas deberán acercarse a la registraduría municipal, especial o distrital donde fueron designadas y presentar una solicitud formal explicando su situación.

Dependiendo del motivo, deberán entregar soportes como:

Certificado médico.

Registro civil o certificado de defunción.

Documento de identidad.

Certificado de residencia.

Certificado electoral si vota en otro municipio.

La autoridad electoral revisará cada caso antes de aprobar o negar la solicitud.

Ojo: no asistir puede salir muy caro

La Registraduría recordó que ser jurado de votación es un cargo de obligatoria aceptación y quienes falten sin una excusa válida podrían enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En el caso de funcionarios públicos, las consecuencias también podrían incluir sanciones disciplinarias.

Por eso, las autoridades recomiendan revisar con tiempo si fue elegido y, en caso de tener alguna causal válida, iniciar el trámite lo antes posible.

¿Cómo consultar si fue elegido como jurado de votación?

Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados ingresando al portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Allí deberán digitar su número de cédula en la opción “Consulta jurado de votación”, donde aparecerán:

puesto asignado

número de mesa

cargo que deberá desempeñar durante la jornada electoral

La consulta ya comenzó a generar conversación entre miles de colombianos en redes sociales, especialmente entre quienes buscan evitar sanciones o confirmar si tendrán responsabilidades durante las elecciones de 2026.